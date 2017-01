Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! V prihajajoči sezoni plisirane tkanine še ne odhajajo, spet bo čas za sandale na paščke z visoko peto in miniaturne torbice, ki so med blogerkami že 'vroča roba'. Foto: AP Clare Waight Keller je bila že četrta Britanka, ki je pri Chloe uspešno ujela duha francoskega sproščenega šik sloga. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Chloéjina dekleta" dobijo novo gurujko

V zadnjih dveh desetletjih usodo znamke krojile Britanke

31. januar 2017 ob 09:45

Pariz - MMC RTV SLO

Britanska modna oblikovalka Clare Waight Keller po šestih letih kreativnega vodenja zapušča francosko modno hišo Chloé.

Kolekcija ženske mode, ki jo bo predstavila 2. marca v Parizu, bo njena zadnja za Chloé, so zapisali pri Guardianu in po agenciji Reuters povzeli ugibanja, da Waight Kellerjeva odhaja, ker je potovanje med Londonom in Parizom zanjo postalo prenaporno.

V svojem času pri omenjeni hiši je uspešno krmarila med prepoznavnim slogom sproščene "hipijevske" estetike znamke in sledenjem ter ustvarjanjem trendov, med drugim je pomagala zagnati "modni krik" luksuznih trenirk - a za takšno z etiketo Chloé je treba odšteti tudi več kot 1.000 evrov.

Da o kultnih torbicah, katerih cene segajo tudi v večdesetisočevrske višave, niti ne govorimo, jih pa lahko vsaj od daleč občudujemo na "Chloejinih dekletih": od modnih blogerk ikon uličnega sloga do "kul" zvezdnic, denimo Chloe Sevigny.

V modnem svetu, kjer so govorice o njenem odhodu krožile že nekaj tednov, se ugiba tudi o njeni naslednici, to naj bi postala Natacha Ramsay-Levi, desna roka Nicolasa Ghesquiera pri hiši Louis Vuitton.

Modno hišo Chloé je "davnega" leta 1952 ustanovila Gaby Aghion (umrla je leta 2014), njen cilj je bil ženskam ponuditi luksuzno, a "nosljivo" pret-a-porter modo, kar je bil v tistem času nov koncept, saj so ostala zveneča imena oblikovala le visoko modo (haute couture) po naročilu.

Pred Waight Kellerjevo so Chloé vodile tudi njene britanske rojakinje Stella McCartney (1997-2001), Phoebe Philo (2001-2006), slednja je zdaj "prva dama" pri še eni znamki, priljubljeni pri petičnih damah, Celine, in Hannah MacGibbon (2008-2011). Nekaj časa je bil kreativni vodja Chloé tudi Karl Lagerfeld, zdaj že dolgo "šef" pri Chanelu.

A. K.