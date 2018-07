Chris Brown aretiran neposredno po koncertu na Floridi

Še eden v nizu glasbenikovih incidentov

6. julij 2018 ob 15:53

West Palm Beach - MMC RTV SLO

Glasbeni zvezdnik Chris Brown se je znova znašel za zapahi. Tokrat je bil na podlagi starih grehov aretiran neposredno po svojem koncertu na Floridi, vendar je na prostost odkorakal še isti večer.

Chris Brown je v četrtek v okviru ameriške turneje nastopil v dvorani Coral Sky v mestu West Palm Beach, po koncertu pa so ga na prizorišču z nalogom za aretacijo pričakali policisti. Okrožni šerif je v izjavi za javnost povedal, da se je nalog nanašal na zločin, ki ga je Brown zakrivil lani. Podrobnosti ni želel razkriti, povedal je le, da je bil 29-letni zvezdnik po plačilu varščine v znesku 2.000 dolarjev na prostost izpuščen le 52 minut po aretaciji.

Čeprav so bile oblasti skope z informacijami, pri ameriškem portalu TMZ poročajo, da naj bi se nalog za aretacijo nanašal na lanski Brownov fizični napad, ki ga je zagrešil med nastopom v enem izmed klubov v Tampi. Brown je takrat večkrat udaril klubskega fotografa in nato še pred prihodom policije zapustil prizorišče.

Vrsta kaznivih dejanj

Brown, ki je v svoji glasbeni karieri izdal osem samostojnih albumov, je sicer že večkrat prišel v navzkrižje z zakonom in zato nekajkrat pristal za zapahi. Najbolj odmeven incident med vsemi je gotovo brutalen napad na pevko Rihanno leta 2009, s katero sta bila par. Brown je takrat krivdo priznal in bil obsojen na petletno pogojno kazen, ki jo je pozneje prekršil in nato v zaporu odsedel tri mesece.

V množici drugih incidentov je bil Brown med drugim skupaj s svojim telesnim stražarjem aretiran leta 2013 v Washingtonu, pozneje istega leta pa je bil izključen iz programa za zdravljenje odvisnosti, ker je med družinsko terapijo razbil vetrobransko steklo maminega avtomobila.

M. Z.