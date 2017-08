Chris Brown osem let po napadu na Rihanno: "Nasilje je bilo na obeh straneh"

Podrobno o noči napada v dokumentarnem filmu

17. avgust 2017 ob 16:42

Los Angeles - MMC RTV SLO

Chris Brown je osem let in pol po napadu na svoje takratno dekle Rihanno prvič spregovoril o tisti noči, na predvečer grammyjev 2009. Pevec v dokumentarnem filmu podaja precej neprijeten opis njunega razmerja, zaznamovanega s fizičnim nasiljem in prepiri.

Brown je bil takrat star 19 let, Rihanna pa leto dni več, oba pa sta bila kljub rosnim letom na vrhuncu slave - on je bil z albumoma "Chris Brown" (2005) in "Exclusive" (2007) novi vroči zvezdnik r'n'b-ja, ona je takrat izdala že svoj tretji album, "Good Girl Gone Bad" s singlom Umbrella, ki je postal ena največjih uspešnic desetletja.

8. februarja 2009 bi morala pevka nastopiti na podelitvi grammyjev, a je bil njen nastop nenadoma odpovedan in kmalu se je razširila novica, da jo je Brown brutalno pretepel. Pevca so aretirali in proti njemu vložili obtožnico zaradi fizičnega napada, on je krivdo priznal in obsodili so ga na pet let pogojne kazni in terapijo, ob tem pa mu izdali še nalog o nepribliževanju pevki. Kljub temu pa je par zakopal bojno sekiro in leta 2012 poskusil znova, dokler se nista leta 2013 dokončno razšla.

Rihannini oboževalci in organizacije za žrtve zlorab so sicer težko požrli, da Rihanno in Browna kljub nasilni zgodovini še kar vleče skupaj, da pevcu nikdar niso oprostili, pa se je izkazalo tudi prejšnji teden, ko je Brown občudujoče komentiral napol golo fotografijo, ki jo je mična zvezdnica objavila na svojem Instagramu. Sledili so pogrom na pevca in sporočila, naj jo vendarle pusti na miru.

Začetek konca: izguba zaupanja

Zdaj je Brown prvič po vseh teh letih v dokumentarnem filmu Chris Brown: Dobrodošli v moje življenje (Chris Brown: Welcome to My Life) spregovoril o napadu na Rihanno in kako ga je ta zaznamoval. "Počutil sem se kot j***na pošast," je dejal o turbulentnem razmerju.

Pevec pravi, da se je hotel z Rihanno poročiti, a da je izgubil njeno zaupanje, ko ji je lagal glede spolnega odnosa z eno izmed svojih podrejenih, ki se je zgodil pred zvezo z Rihanno. "Po tem me je sovražila. Poskusil sem z vsem, a ji ni bilo mar. Preprosto, ni mi zaupala več po tem," je opisal začetek konca romance, ki se je začela kot "pravljica", končala pa po približno poldrugem letu.

"Od takrat dalje je šlo vse samo še navzdol; bilo je preveč prepirov, tudi fizičnih. Z obeh strani. Drug drugega sva napadala. Ona je udarila mene, jaz njo in v nobenem primeru to ni bilo prav. Vedno znova sva se skušala pogovoriti, češ kaj za vraga si počneva, ni mi všeč, da me klofutaš ... Ko sem šel na oder s prasko na obrazu, sem moral lagati, da sem padel, ko sem imel modrico, sem jo moral prekriti ..."

"Dogodek me še vedno preganja"

Kar zadeva tisto februarsko noč, ko so stvari najbolj ušle izpod nadzora, Brown pravi, da ga še vedno preganja. Vse skupaj so sprožila sporočila, ki jih je prejel od nekega drugega dekleta in zaradi katerih je Rihanna, ko jih je odkrila, postala sumničava. Sporočila so jo močno razburila, stvari pa so se naglo stopnjevale v fizični obračun.

"Ona me je tepla, sam pa sem pred Bogom in njo prisegal, da ji ne lažem. Udarila me je še nekajkrat, nato mi je prekipelo in sem jo res kresnil, s sklenjeno pestjo sem jo udaril. Predrl sem ji ustnico, in ko sem to videl, sem bil šokiran. Mislil sem si, f*k, zakaj hudiča sem jo udaril?" Rihanna mu je odgovorila tako, da je vanj pljunila kri, kar je Browna še bolj razkačilo. "Zagrabila me je za moda, jaz pa sem jo ugriznil v roko." Na tisti točki je pevka nato zbežala iz avtomobila, kričeč, da jo skuša Brown ubiti.

Po napadu je v medijih naglo zaokrožila fotografija Rihanne z modricami po obrazu in otečeno ustnico. "Ko pogledam tisto fotografijo zdaj, si mislim: to nisem jaz. Še danes čutim sovraštvo ob vsem skupaj in to me bo večno preganjalo," pravi Brown, čigar kariera je po dogodku za nekaj časa zastala, saj so ga radijske postaje in poslušalci bojkotirali. Danes pravi, da Rihanno še vedno ljubi.

Ljubezen rodila tudi nezaupanje

In Rihanna? Pevka je o napadu spregovorila že leta 2009, ko je v intervjuju dejala, da se je Browna otresla z nogami. Ob tem je dodala, da ji je Brown zagrozil, da jo bo ubil, ona pa je razmišljala samo, kdaj se bo to končalo. Njuno razmerje je označila kot "nevarno": "Bolj ko sva se zaljubljala, bolj sva si postajala nevarna, enako nevarna."

O obuditvi romance konec leta 2012 pa: "Ko neki zunanji opazovalec sestavi koščke, ne dobi ravno najbolj ljubke sestavljanke na svetu. Vidite naju, kako se sprehajava, kako sva skupaj v studiu, v klubu, in mislite, da vse veste. A zdaj je drugače. Nimava več tiste vrste prepirov. O stvareh se pogovoriva. Ceniva drug drugega. Točno veva, kaj imava zdaj, in tega nočeva izgubiti." O Brownu pa: "Ni pošast, za kar ga imajo vsi. Dobra oseba je. Ima fantastično srce. Velikodušen in ljubeč je. In zabavno je z njim. To ljubim pri njem - vedno me spravlja v smeh. Vse, kar si želim, je v bistvu, da se smejim - in to z njim počnem."

Je pa bila takrat odločna, da bi odkorakala proč, če bi pri Brownu opazila samo trohico nasilnega vedenja iz preteklosti. Rihanna je po propadli zvezi z raperjem Drakom in nekaj bežnimi romancami zdaj v zvezi s savdskim milijarderjem Hasanom Jamilom, medtem ko si je Brown letos prislužil nov nalog o nepribliževanju - tokrat je zanj zaprosilo zdaj že nekdanje dekle, manekenka Karrueche Tran, ki je pevca obtožila, da jo zalezuje in ji grozi.

K. S.