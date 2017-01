Chrissy Teigen: Nisem noseča, takšna vprašanja lahko bolijo

"Skušala sem zanositi kakih devet let"

31. januar 2017 ob 14:21,

zadnji poseg: 31. januar 2017 ob 14:25

Los Angeles - MMC RTV SLO

Chrissy Teigen je utišala govorice o novi nosečnosti in hkrati opozorila na težavo neplodnosti, ki jo dobro poznata tudi s soprogom Johnom Legendom.

Med sprehodom po rdeči preprogi z možem glasbenikom na nedeljski podelitvi nagrad igralskega ceha je 31-letna manenenka in mamica devetmesečne Lune namignila, da bo njun naslednji otrok "zagotovo fantek". Njena izjava je na družbenih omrežjih takoj sprožila govorice, da je noseča, saj da bi drugače težko vedela za spol prihodnjega naraščaja.

Čaka ju "moški" zarodek

A Chrissy, znana po tem, da je zelo dejavna na družbenih omrežjih, je na Twitterju hitro utišala domneve in dodala: "Rekla sem, da bo najin naslednji otrok deček, kar imava na voljo samo še en zarodek moškega spola. In ne, nisem noseča."

Ena izmed sledilk ji je zato takoj zabrusila, ali si je vzela vsaj minuto, da bi spočela po naravni poti, ali se raje izogiba seksu. Teigenova pa ji je v svojem slogu brez dlake na jeziku odgovorila: "Hvala za vprašanje, ti čarovnica. Skušala sem zanositi kakih devet let. Če te zanima še kaj, pa kar povej!"

Teigenova ne skriva, da jima z možem, s katerim sta par že deset let, otroka ni uspelo spočeti po naravni poti, njuna hči je plod dolgoletnih prizadevanj in končno uspelega postopka umetne oploditve.

Luna ima devet mesecev

Leta 2015 je v nekem pogovoru povedala: "Z Johnom sva imela težave. Otroke bi imela že pred petimi, šestimi leti, a kaj, ko se ni zgodilo ... Tako da si vsakič, ko me kdo vpraša, ali bom imela otroke, mislim: 'Nekega dne boš to vprašanje postavil napačnemu dekletu, ki zaradi tega res trpi, in to jo bo hudo prizadelo.' Tega res res ne maram. Nehajte me spraševati te stvari!"

Nekaj tednov po tej izjavi sta z Legendom razkrila, da pričakujeta naraščaj in aprila lani se je rodila Luna Simone Stephens, ki ima zdaj devet mesecev.

Zaradi odkritosti je lepotico pohvalilo že veliko ljudi, saj so tako laže zbrali pogum in spregovorili o svojih bolečih izkušnjah z neplodnostjo.

Hi Linda, thanks for asking, you complete witch. I tried for about 9 years. Anything else, let me know! https://t.co/54e9AvIqQ9