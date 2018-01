Chrissy Teigen po grammyjih razkrila, da bo Luna dobila bratca

Postopek umetne oploditve je uspel

29. januar 2018 ob 16:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Visoko noseča manekenka Chrissy Teigen je večer grammyjev izkoristila tudi za to, da je javnosti vendarle razkrila spol drugega otroka, ki ga nosi pod srcem.

32-letna lepotica se je po rdeči preprogi v Los Angelesu sprehodila v družbi svojega sedem let starejšega moža Johna Legenda. Nosila je dolgo obleko znamke Yanina Couture s srebrnimi bleščicami in pasom, ki je še poudaril njen velik trebušček.

Utrinke je delila tudi s svojimi sledilci na družbenih omrežjih, pod eno od fotografij, na kateri je sama, pa je pripisala: "Mama in njen fantek."

Manekenka in pevec r'n'b-ja, znan po uspešnici All of Me, ki jo je posvetil prav svoji ženi, sta veselo novico o drugem naraščaju sporočila novembra lani. Veselo še toliko bolj zato, ker se je par za zanositev močno trudil.

Teigenova nikoli ni skrivala, da jima z možem, s katerim sta par že deset let, otroka ni uspelo spočeti po naravni poti - tudi njuna hči Luna, ki se je rodila aprila 2016, je plod dolgoletnih prizadevanj in končno uspelega postopka umetne oploditve, po njenem rojstvu pa se je Chrissy spopadala s hudo depresijo.

mama and her baby boy A post shared by chrissy teigen (@chrissyteigen) on Jan 28, 2018 at 7:42pm PST

T. H.