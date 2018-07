Chrissy Teigen: Thomas Markle, dovoli svoji hčerki srečo

Ostro napadla njegove izjave

30. julij 2018 ob 18:45

Potem ko je Thomas Markle v intervjuju dejal, da s svojo hčerko praktično nima nobenega stika več, se je žena Johna Legenda močno razburila in se na Twitterju spraševala, kaj je z njim narobe.

"Ta človek ... Ta človek je grozen," je zapisala na družbenem omrežju Twitter in dodala fotografije članka, med drugim tudi fotografijo tistega dela, v katerem Thomas govori o tem, da bi pokojna princesa Diana močno obsodila to, kako se kraljeva družina vede do njega.

"Kaj je z njim narobe?" se je še spraševala Chrissy Teigen. "Prosim, pusti svoji hčerki, da je srečna. Tvoje obnašanje je sramotno."

Markle je sicer v intervjuju vojvodinjo Susseško označil za hladno in pojasnil, da s hčerko sploh ne more več stopiti v stik, saj ga je popolnoma izključila iz svojega življenja. "Brez mene bi bila nič, po moji zaslugi je vojvodinja," je dejal in dodal, da "bi bilo za Meghan lažje, če bi on umrl, saj bi se vsem smilila".

Z vsako izjavo novi načrti

Čeprav je zatrdil, da več ne bo dajal intervjujev, mu je to obljubo že večkrat v zelo kratkem času uspelo prelomiti. Med drugim je prejšnji teden za TMZ zatrdil, da ne gre nikamor. "Jutri je moj rojstni dan. Star bom 74 let in uživam v tem, da lahko povzročim molk pri celotni kraljevi družini."

Oče vojvodinje Susseške, ki se je pred nekaj meseci poročila z britanskim princem Harryjem, je sicer sprva sprejel odločitev, da se zaradi incidenta s paparaci poroke svoje hčerke ne bo udeležil, a je že naslednji dan svojo izjavo spremenil in poudaril, da bi bil z veseljem del slavja na Windsorskem gradu – a zgolj v primeru, če bi mu zdravniško osebje dovolilo potovati, saj je utrpel srčni infarkt.

Med drugim je v izjavi dejal tudi, da ima občutek, da se njegova hčerka težko privaja na življenje, ki jo čaka kot članico kraljeve družine. "Zdi se mi, da je prestrašena. Strah vidim v njenih očeh, na njenem obrazu in v njenih očeh. Njen nasmeh sem gledal več let, zato ga poznam in ta, ki ga gledam zdaj, mi ni všeč. Ne morem mu reči niti zaigran nasmeh, temveč bi prej rekel, da gre za nasmeh bolečine," še poroča ameriški tabloid People.

