Christina Aguilera brez ličil - fotografije, ki so obkrožile svet

Pevka se je z gesto pridružila številnim zvezdnicam

28. marec 2018 ob 13:00

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zadnja v družbi zvezdnic, ki so se fotografirale brez ličil, je postala pevka Christina Aguilera. In povzročila pravi val navdušenja med uporabniki družbenih omrežij.

Dve desetletji že sooblikuje svetovno glasbeno prizorišče in zdaj pri 37 letih trdi, da se je naučila sprejeti svojo "naravno lepoto". Pevka, ki je v preteklosti ponudila uspešnici Dirty in Beautiful, je za fotografije, ki so bile objavljene ob njenem intervjuju v reviji Paper, odstranila vse lasne podaljške in ličila. "Vedno sem bila nekdo, ki očitno rad eksperimentira, ki ima rad izumetničenost, ki rad ustvarja zgodbe in igra like tako v videospotih kot na odru," je povedala v pogovoru za revijo in dodala: "Sem 'performerka' - to sem po naravi."

V zadnjem času se je posvetila filmski umetnosti, tako da bosta na velika platna kmalu prišla dva filma, v katerih je zaigrala, Zoe in Life of the Party. "Sem v fazi - tudi v glasbi - kjer me osvobaja občutek, da se lahko razgalim in uživam v tem, kar sem, in v svoji surovi lepoti," je še dodala v intervjuju. Toda v primerjavi s stanovsko kolegico Alicio Keys, ki se je odločila, da se ne bo nikoli več ličila, ima Aguilera drugačno filozofijo: "Ne razumite me narobe. Sem dekle, ki obožuje brezhibno naličen obraz.“

Spodaj smo poleg podob Aguilere zbrali še nekaj zvezdnic, ki so se "razgalile" pred svetom tako, da so se fotografirale brez ličil.

#XtinaPAPER A post shared by Paper Magazine (@papermagazine) on Mar 26, 2018 at 2:35pm PDT

#XtinaPAPER A post shared by Paper Magazine (@papermagazine) on Mar 26, 2018 at 2:24pm PDT

#XtinaPAPER A post shared by Paper Magazine (@papermagazine) on Mar 26, 2018 at 2:23pm PDT

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on May 24, 2014 at 9:46am PDT

Balenciaga. No make up today. A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Oct 2, 2016 at 5:35am PDT

And that's a wrap for today A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on May 5, 2017 at 5:59am PDT

the pursuit of... #mood A post shared by Alicia Keys (@aliciakeys) on Mar 9, 2018 at 10:35am PST

