Chuck Berry s posthumnim albumom ostaja "večni mladenič"

Album Chuck je posvetil svoji soprogi, s katero je živel

9. junij 2017 ob 16:52

St. Louis - MMC RTV SLO/STA

Pionirja rokenrola Chucka Berryja je smrt prehitela ravno ko je načrtoval vrnitev z novim albumom, ki ga je napovedal ob 90. rojstnem dnevu. Danes pa je plošča le izšla.

Naslovljena je preprosto Chuck, pod njo se je podpisala založba Dualtone Records, to je pa njegov prvi izdelek po Rock It iz leta 1979.

Toda tudi skoraj štiri desetletja, odkar je izšel njegov zadnji studijski album, glasbeni okusi pa so se medtem spremenili v več pogledih, Chuck Berry ostaja zvest svojemu zvoku: melodijam, ki koreninijo v bluesu, s priokusom countryja in energijo.

Na albumu se glasbenik kaže kot "večno mlad", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Pri starosti 90 let je bil njegov svet enak tistemu, ki ga je posvojil leta 1950 - to je življenjski slog s hitrimi avtomobili, zabavami in lepimi dekleti.

Na plošči je 10 pesmi

Ploščo začne skladba Wonderful Woman, v kateri izraža očaranost nad žensko z "velikimi lepimi očmi" in "dolgimi valovitimi rjavimi lasmi", ki se je pojavila na njegovem koncertu v drugi vrsti.

Svojo klasiko Johnny B. Goode je 60 let kasneje spremenil v diptih, na albumu je tako pesem Lady B. Goode o najstnici, ki se zaljubi v nekoga, ki močno spominja na Johnnyja - podeželskega fanta, ki zaslovi s svojo kitaro.

Pesem Havana Moon je prepesnjena v Jamaica Moon, najbolj sodobnemu zvoku pa se je na plošči prepustil s skladbo Dutchman.

Album je glasbenik posnel v okolici St. Louisa, kjer je preživel vse življenje s svojim sinom, vnukom in drugimi umetniki, ki so ga dve desetletji spremljali na koncertih v klubu Blueberry Hill. Posvetil ga je svoji soprogi Themetti Suggs, s katero je bil poročen 68 let, še poroča AFP.

Bogata glasbena kariera

Chuck Berry je umrl 18. marca letos v 91. letu starosti. Prelom v njegovi karieri se je zgodil leta 1955 po srečanju z ikono bluesa Muddyjem Watersom in producentom Leonardom Chessom v Chicagu.

V naslednjih letih je s fuzijo countryja in bluesa ter takratnih poptrendov prispeval k oblikovanju prve različice rokenrola z uspešnicami, kot so Maybellene, Roll over Beethoven, Sweet Little Sixteen in Carol. Bil je med prvimi, ki so ga sprejeli v Dvorano slavnih rokenrola ob njenem odprtju leta 1986.

T. H.