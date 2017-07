Čigav voz je najizvirnejši, kdo skuha najboljši lovski golaž, kdo je najboljši harmonikar?

Furmanski praznik v Postojni

2. julij 2017 ob 10:57

Postojna - MMC RTV SLO/STA

Furmani se bodo ob 15. uri v sprevodu furmanov s konji, vozovi in tovori odpravili po Tržaški in Jamski cesti do osrednjega prizorišča v Parku Postojnske jame. Pridružili se jim bodo Postojnska godba 1808 in mažoretke Kulturnega društva Franc Žiberna Povir. Za nagrado za najbolj izvirnega furmana in voz s tovorom se bodo pomerili furmani iz Notranjske, Dolenjske, Gorenjske, Krasa, Štajerske in Istre.

Lovske družine z območja Brkinov, Krasa in Notranjske se bodo pomerile v kuhanju lovskega golaža. Na prireditvi bo potekalo tudi tekmovanje v diatonični harmoniki, zmagovalec pa bo prejel Pokal Postojnske jame 2017.

Predstavili bodo žganjekuho

Predstavilo se bo več kot 40 razstavljavcev domače in umetnosti obrti. Med drugimi bodo razstavljavci predstavili kovaštvo, sedlarstvo, lončarstvo, rezbarstvo, čebelarstvo, zeliščarstvo, sodarstvo. Pa tudi izdelavo narodnih noš, vezenje in čipkarstvo, čevljarstvo ter slamnikarstvo. Med 11. in 14. uro pa bodo na prireditvi posebej predstavili žganjekuho, obiskovalci bodo lahko žganje tudi pokušali.

V kulturnem delu programa bodo nastopili folklorna skupina Rak iz Rakeka, Vokalna skupina Planta iz Vipave, Društvo ljubiteljev gradu Snežnik in Anton Frbežar - Toni. Dresurno jahanje bodo prikazali člani Konjeniškega kluba Štjak. Zvečer pa bodo nastopili Manca Špik, Isaak Palma in Hišni ansambel Avsenik.