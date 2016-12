Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 10 glasov Ocenite to novico! Cimet je odličen dodatek slaščicam. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cimetove kroglice z lešniki

Najprej stepemo sneg

27. december 2016 ob 12:28

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 3 beljaki, 250 g sladkorja v prahu, 1 vaniljev sladkor, 1 žlička cimeta, 300 g mletih lešnikov, 40 g celih lešnikov za okras.



Iz beljakov stepemo zelo trd sneg. Postopoma mu dodajamo sladkor in vaniljev sladkor. Polovico snega prihranimo za okras, v preostalega pa vmešamo cimet in mlete lešnike. Iz zmesi oblikujemo kot oreh velike kroglice in jih zložimo na pekač, obložen s papirjem za peko.

Vsako kroglico okrasimo z malo snega iz beljakov in enim celim lešnikom. Vse skupaj postavimo v pečico, ogreto na 190 stopinj Celzija, in pečemo 25-30 minut.