Cinquecentov vzornik je star šest desetletij

Avtomobilske legende

19. julij 2017 ob 07:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

V fiatu cinquecento veliko Slovencev vidi naslednika fiata 600, ki smo ga pri nas bolje poznali kot zastavo 750 oziroma fička, a to ne drži. Pravi prednik fiata cinquecenta je namreč fiat nuova 500 (cinquecento) ki je letos praznoval šestdeseto obletnico.

Čemu ime nuova 500 in ne kar 500 brez pridevnika? Zato, ker je dejansko šlo za novi fiat 500, s katerim so leta 1957 nadomestili Fiatov originalni model 500, ki je bil sicer bolj znan kot topolino in so ga v Torinu izdelovali med letoma 1936 in 1955.

Fiat je kot njegovega naslednika že leta 1955 predstavil fiat 600, ki ga je inženir Dante Giacossa razvil z motorjem v zadku in zadnjim pogonom in mu namenil zelo preproste utilitarne linije in zasnovo majhne karoserije, a se je kmalu izkazalo, da je prevelik in preveč razkošen za tisto, kar so od njega pričakovali Italijani. Na podeželju so namreč potrebovali predvsem zelo osnovno prevozno sredstvo za majhne družine, v mestih pa okreten miniaturni avtomobil, s katerim bi se lahko uspešno sukali v kaotičnem prometu in zanj povsod našli prosto parkirno mesto.

Novi 500

Dante Giacossa se je odzval zahtevam in leta 1957 pripravil avtomobilček, ki je dobil logično ime nuova 500, novi 500, ki je označevalo avtomobilček, ki je z dolžino 297 ter širino in višino 132 centimetrov precej ustrezal meram predhodnika topolina. To je bilo tudi vse, kar jima je bilo skupno.

V nasprotju s svojim predhodnikom, ki je imel klasično zasnovo z motorjem spredaj in pogonom zadaj, je imel nuova 500 vse v zadku. 479-kubični zračno hlajeni vrstni dvovaljnik z močjo 16,5 'konja', ki je preko štiristopenjskega menjalnika poganjal zadnji kolesi, je bil vgrajen za zadnjo premo, zato je pred njo ostalo dovolj prostora, da je fiat nuova 500 lahko bil pravi štirisedežnik. Ker je bil motor zadaj, je bil prtljažnik seveda spredaj, v njem pa je bilo poleg nadomestne gume dovolj prostora tudi za kar precej prtljage. Tehnika je bila za svoj čas zelo sodobna, saj je Giacossa fiatu nuova 500 med drugim namenil posamične obese vseh štirih koles in samonosno dvovratno karoserijo, ki je pripomogla tako k poenostavitvi proizvodnje kot tudi k trdnosti in sodobni obliki.

Inženirski izdelek

Fiat 500 se danes zdi kot premišljen izdelek italijanskih oblikovalcev, a mu je obliko dejansko urezal inženir Dante Giacossa, ki je bil pri svojem delu zelo utilitaren. Na avtomobilu namreč ni bilo nobene podrobnosti ki ne bi imela svojega namena. V svoji prvotni obliki je bil nuova 500 sploh izjemno preprost avtomobil, saj so bili zračenju denimo namenjeni le platnena streha, ki se je odpirala do zgornjega roba zadnje šipe, in majhne trikotne šipe na sprednjem delu vrat. Kmalu je postal manj špartanski in dobil bočna okna, ki so se odpirala, sledila je platnena streha, ki se je odprla le nad prednjima sedežema, dobil pa je tudi povsem pločevinasto streho. Takšen je postal tudi osnova za športno različico s 499,5-kubičnim motorjem in močjo 21 'konjev'. Leta 1966 je postal močnejši tudi motor navadne različice, leta 1965 pa je doživel največjo spremembo, ko so vrata namesto zadaj na karoserijo vpeli s sprednjim robom.

Giardiniera

Leta 1965 je fiat nuova 500 dobil tudi kombijevsko različico z imenom giardiniera, ki pa ni bila zgolj preprosto podaljšanje karoserije. Ves del za stebričkom B je bil namreč popolnoma nov, tudi motor pod prostornim prtljažnikom, ki ni bil več vrstni dvovaljnik ampak dvovaljni bokserski motor, ki ga je bilo laže vgraditi pod plosko dno prtljažnika.

To so bile tudi vse večje spremembe v osemnajstletni zgodovini fiata nuova 500, ki se je iz avtomobilskega sveta končno poslovil šele leta 1975, ko jih je bilo v vseh različicah izdelanih skoraj štiri milijone. Že leta 1972 ga je nasledil bolj sodoben a podobno zasnovan fiat 126, ki smo ga pri nas vse do devetdesetih let poznali kot poljski fiat oziroma 'bolho', tega pa fiata 500 in 600, ki so jima namenili motor in pogon spredaj.

Reinkarnacija za abrahama

Tako je bilo vse do leta 2007, ko je ob abrahamu fiata nouva 500 na ceste zapeljal povsem novi cinquecento, s katerim je Fiat uspešno izkoristil nagnjenje kupcev za oblike iz nostalgične preteklosti. Novi fiat cinquecento se je zato oblikovno močno naslonil na svojega prednika iz leta 1955, tehnično pa je bil popolnoma sodoben in opremljen z vsemi domislicami sodobnega časa. Takšna kombinacija se je izkazala za zelo uspešno in Fiat lahko letos obletnici obeh modelov upravičeno proslavlja z vrsto prireditev in posebnimi serijami, kot sta fiata 500 anniversario in 500 "Forever Young".

Matija Janežič