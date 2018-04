Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Plamenka je priljubljena akvarijska riba. Foto: Reuters Dodaj v

Ciper se bori proti invaziji tujerodnih rib plamenk

12. april 2018 ob 14:14

Nikozija - MMC RTV SLO, STA

Ciper se bori proti invaziji plamenk, strupenih rib, ki so se najprej iz Indijskega oceana razširile na zahodne dele Atlantskega oceana ob ZDA in Karibskem otočju, zdaj pa so dosegle še Sredozemsko morje.

Znanstvenike, ribiče in potapljače skrbi invazija tujerodne vrste, ki tu nima naravnih sovražnikov. Na Cipru so tako zagnali poseben program proti invaziji te strupene ribe.

Plamenka, ki je zaradi svojega vzorca in zanimive oblike priljubljena v akvarijih, se je prvič pojavila v morju pred Ciprom leta 2012, je pojasnil raziskovalni direktor centra Enalia Louis Hadjioannou. Zaradi invazivne vrste je center zagnal akcijo za omejevanje števila plamenk. Dodal je, da so se od leta 2012 plamenke zelo hitro razširile in jih je zdaj mogoče najti v večjih jatah skoraj povsod v vodah okoli Cipra.

Ribo pa so že opazili tudi pred obalo Grčije, Turčije in Tunizije. Plamenke se dobro počutijo predvsem v toplejšem vzhodnem delu Sredozemskega morja, medtem ko jih na hladnejšem zahodnem delu še niso opazili.

Povzročajo škodo koralam

Enalia je skupaj z drugimi partnerji zagnala pilotni projekt Relionmed, ki je financiran iz sredstev programa Evropske unije za zaščito biološke raznolikosti Life. V okviru programa želijo na Cipru vzpostaviti prvo obrambno vrsto proti invaziji plamenk.

Od 80. let prejšnjega stoletja je plamenka povzročila opazno škodo ob obalah ZDA in Karibskega otočja, je dejal raziskovalec pri Enalii Carlos Jimenez. Hudo škodo je opaziti pri lokalnih vrstah koralnih živalskih vrst. Raziskovalci so namreč opazili, da se je v dveh letih pri 40 vrstah lokalnih vrst populacija zmanjšala za kar 65 odstotkov.

Finančna spodbuda za lovljenje plamenk

Glede na izkušnje s Karibskega otočja pa so znanstveniki na Cipru zaskrbljeni, da se bo podobna zgodba ponovila v Sredozemskem morju. V okviru projekta zajezitve invazije ribe nameravajo predvsem ozaveščati in organizirati različne dogodke, med njimi tekmovanje v ribolovu plamenke s harpunami. Ribičem pa želijo omogočiti finančno podporo, če bodo lovili plamenke. Te bi se lahko nato ponudilo v restavracijah, bodice pa bi lahko uporabili za izdelovanje nakita.

"Cilj projekta ni, da se izkoreninijo, ampak nadzorujejo," je še dejal Hadjioannou.

Plamenke so strupene ribe iz družine bodik. Strupene so bodice in konice plavuti, toksin pa proizvajajo posebne žleze, ki so v koži blizu bodic. Načeloma ni napadalna in nevarna človeku, vendar se lahko kljub temu zgodijo vbodi, ki bolijo, lahko pa nastopi tudi alergična reakcija.

A. P. J.