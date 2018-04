Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Rešili so štiri slone. Foto: Reuters

Cirkuški sloni po prometni nesreči povzročili zastoj na avtocesti

Preiskava nesreče še poteka

3. april 2018 ob 14:00

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Voznike na avtocesti na jugovzhodu Španije je pričakal nenavaden prizor. Prišlo je do nesreče cirkuškega tovornjaka, sloni pa so pobegnili na cesto, kjer so povzročili zastoj.

Tovornjak, ki je prevažal slone, je v ponedeljek na avtocesti v bližini mesta Albacete prehiteval počasnejše vozilo, ko se je iz neznanega razloga nenadoma prevrnil na bok, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Na tovornjaku je bilo v času nesreče pet slonov. Eden izmed njih je zaradi poškodb poginil, preostali pa so zatavali na cesto, dva izmed teh sta bila sicer ranjena.

Voznik tovovornjaka v nesreči, katere preiskava še poteka, ni bil poškodovan, avtocesta pri Pozo Cañadi pa je bila za promet zaprta dve uri. Oblasti so morale namreč ranjene živali s pomočjo žerjava dvigniti na drugo vozilo, ki jih je nato odpeljalo na varno.

