Nova mladinska vlogerska oddaja na TV Slovenija bo v ponedeljku, 26. februarja, ob 17.30 na TVS 1

Čist zares bo nato na sporedu še štiri ponedeljke (vsak drugi ponedeljek, izmenjaje z oddajo Osvežilna fronta)

Voditelja se pogovarjata s srednješolci, medtem komentirata dogajanje in snemata. Vse to pa snema tudi glavna kamera. Zdi se, kot da se prikazuje zakulisje, a format vloga je ravno to - posneti določen dogodek ali situacijo na zelo izviren, spontan, večplasten način. Foto: RTV Slovenija/Stergar Žiga Vlogerstvo je v zadnjem času zelo popularno, predvsem v blogih in na družabnih omrežjih. Gre za videoposnetek, ki je oblika spletnega dnevnika oziroma tudi oblika spletne televizije. Videoposnetek je načeloma posnet zelo dinamično, vključuje lahko tudi besedila, slike, skice, ilustracije in druge zanimive (nedolgočasne) dodatke. Foto: RTV Slovenija/Žiga Stergar Tematike prvih petih oddaj, ki bodo na sporedu od 26. februarja vsak drugi ponedeljek ob 17.30 na TVS 1: mlada podjetnica, ki jo zanimajo pasji dodatki, soba pobega, izdelava filma trick shot, otroška gledališka predstava in skejterska rampa. Foto: RTV Slovenija/Žiga Stergar Čeprav je oddaja posneta v vlogerskem formatu, ki narekuje veliko sproščenosti, dinamičnosti, humorja in improvizacije, je še vedno izobraževalna in gledalcem omogoča spoznavanje novih vsebin. Foto: RTV Slovenija/Žiga Stergar

Čist zares, brez heca - na TV Slovenija prihaja vlog

Prva oddaja bo na sporedu 26. februarja ob 17.30 na TVS 1

26. februar 2018 ob 10:05

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Vlogerstvo je v bistvu osebni dokumentarec nekega dogajanja. Posnet je na poseben način, kjer je akter, tudi snemalec, režiser, vse v enem. Očitno je to mladim zanimivo, pa tudi drugim generacijam. Vsaka oddaja je s sabo prinesla svoje izzive, teme, ki sva se jih učila od mladih," se je razgovoril Rok Gumzej, voditelj nove mladinske oddaje Čist zares.

Dodal je še: "Tematike so sicer res zelo raznolike, od kulinarike do kulture, športnih dejavnosti do tehnologije; vsega po malem.

Rokova sovoditeljica bo Ana Šega in skupaj nas bosta v zelo sproščenem ritmu popeljala v novo obliko televizijske oddaje. Kot smo že dejali, se oddaja imenuje Čist zares, prvič pa bo na sporedu 26. februarja ob 17.30 na TVS 1.

Čist zares vsak drugi ponedeljek

Do zdaj je v celoti posnetih deset oddaj. Pet jih bo na sporedu vsak drugi ponedeljek ob 17.30 na TVS 1 od 26. februarja naprej, pet pa v jesenski televizijski shemi. Lahko izdamo vseh deset tematik, ki vam bodo zagotovo odprle nove razsežnosti: skejtanje in grafiti, kako izdelati kratek film na temo metanja žoge v košarkarski koš iz najbolj nenavadnih zornih kotov, kako preživeti v naravi, tradicionalno primorsko kosilo na primorski kmetiji, kako izdelati sistem za prikazovanje megle, mlada podjetnica s pasjimi dodatki, modna revija iz recikliranih materialov, industrijsko oblikovanje, gledališka predstava in soba pobega (escape room).





Srednješolci z novimi izzivi

Ideja oddaje Čist zares je postaviti srednješolce pred izziv. Tega si pravzaprav izberejo sami, projekt pa s pomočjo svojih prijateljev v določenem času s pravo mero ustvarjalnosti, iznajdljivosti in veselja, ki nemalokrat preseneti celo njih same, tudi izpeljejo. Tako na primer v dveh dneh nastanejo zanimiva modna revija iz rabljenih oblačil, escape room na temo Kitajske, film trick shot, gledališka predstava za otroke, katalog modnih pasjih dodatkov, prenosna skejterska rampa in še marsikaj. Mladi mladim sporočajo, da se vse da in da je vse mogoče, če le imajo željo in voljo. Niso pa zanimive samo tematike, ki se jih lotevajo, ampak kot smo že dejali, način, kako je vse to posneto. Vlog, ki je zadnje čase namreč zelo priljubljen na družbenih omrežjih, omogoča, da se klasično, morda že malce "suhoparno in predvidljivo" snemanje popestri z bolj dinamično montažo, ki lahko vsebuje tudi fotografije, ilustracije, predvsem pa sproščeno, improvizirano komentiranje snemalca in vseh navzočih akterjev.

Vsebina prve oddaje

Gimnazijka Maja je simpatična, preprosta in zelo odločna 16-letna Celjanka, ki se v svojem prostem času najraje ukvarja s svojo triletno psičko Lilly. Psička je 'kriva' tudi za številne Majine konjičke, ki so tesno povezani s pasjim življenjem. Obiskujeta agility, zanjo šiva pasje dodatke in igrače, jo fotografira in snema filmčke, ki jih objavlja na spletu … Majini konjički pa so se po prvih objavah na Facebookovem profilu kmalu prelevili v samostojno dejavnost in pravo podjetništvo. Za oddajo se je lotila priprave lastnega kataloga pasjih dodatkov in pripomočkov.

Kratek film metanja na koš

Maks, Klemen, Nejc, Samo, Kajetan in Matic so prijatelji že iz osnovne šole. V letošnjem šolskem letu vsi končujejo srednješolsko izobraževanje in že resno razmišljajo o svoji profesionalni prihodnosti, povezani z bolj ali manj ustvarjalnim izražanjem v umetnosti, športu ali pa kar obojem. Že nekaj časa so razmišljali, da bi se vrnili k nekdanjemu načinu druženja, izvajanju trick shotsev oziroma atraktivnih trikov metov na koš. Ekipa se je znova zbrala, da bi izvedla, posnela, naredila in se predvsem vrhunsko imela ob izvajanju novega trick shota.

Gremo v sobo pobega

Varja, Katja in Luna so dijakinje mednarodnega razreda bežigrajske gimnazije. Vse tri so izjemne naravoslovke, sodelujejo na tekmovanjih iz matematike, fizike in prekašajo marsikoga v znanju logike. Med poletnimi počitnicami so obiskale tabor logike, na eni izmed delavnic pa so se povezale še z dijakoma Prve gimnazije Maribor in skupaj so naredili svoj prvi escape room ter z njim poželi med vsemi udeleženci velik uspeh. Navdušeni nad ustvarjanjem lastnih sob pobegov so se spet povezali in si za izziv postavili escape room na temo Kitajske.

Otroška gledališka predstava od A do Ž

Žiga je samouk in vsestranski ustvarjalec. Sam snema, montira in igra, navdušen pa je tudi nad treningi borilnih veščin in se lahko pohvali z rjavim pasom v karateju. Prepričan je, da je ključ do uspeha na katerem koli področju disciplina, zato se tudi umetniških projektov loteva nadvse zavzeto. Za oddajo se je lotil priprave otroške predstave in prevzel projekt v celoti, od scenarija, iskanja igralcev, dvorane, pa vse do režije.

Skejtanje

Mariborski srednješolci Izak, Lucas in Lan so prijatelji, polni življenja ter želje po raziskovanju in premikanju meja. Kljub številnim obveznostim v šoli se veliko družijo, povezuje pa jih zlasti urbana kultura - skejtanje, grafitiranje in glasba. Zato so tudi z lahkoto izbrali svoj izziv: v dveh dneh so se odločili od začetka do konca izdelati in postaviti pravo skejtersko rampo.

Narokana voditelja

Ana Šega in Rok Gumzej, simpatična voditelja oddaje imata sicer na kanalu YouTube svoj vlogerski kanal, precej podoben temu, ki ga bomo lahko videli na Televiziji Slovenija. Ana je za MMC še povedala: "Upam, da bo mladim ta vlogerski pristop zanimiv. Izbrali smo ga zato, ker smo opazili, da mladi ta format dobro sprejemajo. Hkrati pa je vlogerstvo tudi način, da se ujamejo avtentični in pristni trenutki. Vsaka epizoda je sestavljena na tak način, da smo dobili scenarij, nato pa smo postavili okvire, znotraj katerih smo zgodbo gradili. Ker pa sta v ospredju sam proces, ki ga mladi izberejo, in sam izziv, ki si ga zastavijo, smo si dopuščali to svobodo, da smo stopili iz okvirov in da smo pustili, da se stvari dogajajo same od sebe. Hkrati smo poskušali to kar najbolje dokumentirati in se prepustiti ter soustvarjati to zgodbo."



Kot rečeno, vlogerstvo dopušča precej improvizacije, ravno to pa daje prispevkom čar sproščenosti in hkrati razburljivosti. Voditelja sta še povedala, da se je na samem snemanju velikokrat zgodila kakšna situacija, ki je niso pričakovali in bi jo morali izrezati iz oddaje, če bi se strogo držali scenarija. Ker pa je namen samega formata oddaje sproščenost in simpatičnost, so takšne pristne trenutke pustili kot del oddaje.

Voditelja oddaje sta Ana Šega in Rok Gumzej, za katera boste takoj ugotovili, da nista "klasična" voditelja. Že sama ideja o vlogerskem formatu namreč narekuje, da bo oddajo v celoti potekala na zelo sproščen, humorističen, a še vedno izobraževalen in simpatičen način.

Tanja Mojzer