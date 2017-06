Poudarki Mali križanec s pozano tehniko in samosvojim značajem

Namesto štirikolesnegha pogona ima sistem grip control Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Zasnovan je na enaki platformi cot crossland X, a ga odlikuje čisto samosvoj značaj. Foto: Citroen Sorodne novice Popolnoma električni berlingo To je Oplov novi X Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Citroën C3 aircross se predstavi

Novi križanec B segmenta

13. junij 2017 ob 07:34

Pariz - MMC RTV SLO

Citroën je predstavil serijsko izvedbo malega križanca C3 aircross, s katerim se bo spustil v boj proti uveljavljenim tekmecem, kot sta nissan juke in renault caprtur ter obetajoči novinec opel crossland X.

Citroënov križanec B segmenta je zasnovan na enaki platformi kot opel crossland X, oblikovan pa je povsem v slogu hišnih modelov C4 cactus in C3. Ena od njegovih močnih točk bo možnost prilagoditve okusu posameznega kupca s kar 90 kombinacijami zunanjosti ter petimi barvnimi zasnovami kabine.

Na 4,15 metra dolžine se pohvali z eno izmed bolj prostornih notranjosti v razredu. Prtljažnik s sodelovanjem dvodelne pomične sedežne klopi ob petih sedežih ponuja od 410 do 520 litrov prostora za prtljago, sistem zlaganja sovoznikovega sedeža pa omogoča prevoz do 2,4 metra dolgih predmetov.

V kabini velja omeniti še 17,8-centimetrski (7-palčni) zaslon na dotik, sistem za brezžično polnjenje pametnih telefonov, ki to omogočajo, ter številne pametne odlagalne prostore.

V motorni ponudbi bomo našli tri bencinske trivaljnike PureTech ter turbodizelska štirivaljnika blueHDi. Vstopno izbiro bo predstavlja 1,2-litrski atmosferski stroj s 60 kilovati (82 KM), ki mu bosta sledili s turbino podkrepljeni različici z 81 oziroma 96 kilovati (110 oz. 130 KM). Za ljubitelje dizlov bosta na voljo 1,6-litrski blueHDi v različicah s 73 ali 88 kilovati (100 ali 120 KM). Za bolj zahtevne razmere bo namesto štirikolesnega pogona ponujal sistem grip control.

Francozi so seveda pomislili na sodobne varnostne in asistenčne pripomočke ter mu med drugim namenili sistem za zaviranje v sili v mestu, sistem za nadzor mrtvega kota, za opozarjanje na nenamerno menjavo voznega pasu, barvni projekcijski zaslon (HUD), kamero za vzvratno vožnjo in samodejno preklapljanje med dolgim zasenčenim snopom žarometov.

Proizvodnja najnovejšega francoskega malega križanca bo potekala v španski Zaragozi. Prodaja bo stekla v drugi polovici letošnjega leta, koliko bo treba zanj odšteti, pa bo znano julija.

Martin Macarol