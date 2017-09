Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Preiskava še poteka, člane zasedbe pa čaka nadaljevanje turneje po Severni Ameriki. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Člani poljske metalske zasedbe aretirani zaradi domnevne ugrabitve

Preiskava še poteka

10. september 2017 ob 20:22

Oblasti v južni Kaliforniji so aretirale štiri člane popularne poljske metalske zasedbe Decapitated zaradi obtožb o ugrabitvi obiskovalke njihovega koncerta.

"Policija je prejela klic žrtve, ki je sporočila, da se je incident zgodil po koncertu v mestu Spokane," so po poročanju spletne strani Washington Post zapisali policisti v izjavi za javnost.

"Policist se je odzval na njen klic in priskočil na pomoč. Primer pa so policisti predali kriminalistom," so že zapisali. Kot je dejala predstavnica za stike z javnostjo policije Teresa Fuller, je bila ženska med obiskovalci koncerta v mestu Spokane.

27-letnega Michala Lysejka, 35-letnega Waclawa Kieltyko, 31-letnega Rafala Piotrowskega in 30-letnega Huberta Więckega so policisti aretirali po njihovem koncertu v Santa Ani. "Ko so končali z nastopom, so se malo družili. Brez kakršne koli drame," je dejal načelnik policije v Santa Ani Javier Aceves.

Odvetnik članov poljske metalske zasedbe pa je ob tem opozoril, da obstajata dve strani zgodbe. "Imamo priče, ki lahko povedo, da je tožnica obiskala člane skupine po svoji lastni volji in se poslovila od njih v dobrih odnosih." Ob tem je poudaril, da so se člani skupine pripravljeni prostovoljno vrniti v Spokane, in izrazil skrb, da bodo v nasprotnem primeru člani skupine "gnili" v losangeleškem okrožnem zaporu med čakanjem na izročitev.

Zasedba, katere začetki segajo v leto 1996 v mesto Krosno, se sicer mudi na turneji po Severni Ameriki. Naslednji teden jih čakajo nastopi v Teksasu, Kansasu, Illinoisu in Kanadi. Njihov današnji nastop v El Pasu pa je odpovedan.

