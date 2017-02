Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 4 glasov Ocenite to novico! Velja za enega najpomembnejših predstavnikov modernega bluesa in ustvarjalca velike senzibilnosti. Foto: Reuters Izdal je več kot 20 albumov in za svoje delo prejel več kot deset grammyjev, Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Claptonovo življenje - z glasbo nad tragedije in odvisnosti

V pripravi dokumentarec A Life in 12 Bars

6. februar 2017 ob 17:30

London - MMC RTV SLO/STA

Oboževalci legendarnega glasbenika Erica Claptona ga bodo lahko pobliže spoznali, na velike zaslone namreč prihaja pregled njegovega življenja.

Claptonovo življenje in kariero je pod drobnogled vzela ameriška filmska ustvarjalka Lili Fini Zanuck, ki je leta 1989 za produkcijo filma Šofer gospodične Daisy prejela oskarja.

V ospredju dokumentarnega filma A Life in 12 Bars bo Claptonova glasba in njegova zaveza bluesu.

Po besedah Zanuckove je Clapton vedno znova iskal svoj umetniški izraz, zato je z nenadnimi spremembami glasbenega sloga in pojavnosti pogosto zmedel tako oboževalce kot medije.

Čustvena hrbtenica filma

Dokumentarec bo prikazal tudi njegovo zasebno življenje, ki, kot je povedala režiserka, predstavlja "čustveno hrbtenico filma". Predstavil bo tako njegovo travmatično otroštvo kot poznejše uspehe v glasbeni karieri, smrt sina leta 1991 in srečno družinsko življenje deset let pozneje, piše filmska revija Variety.

Film bo melanholičen, poln nostalgije, ampak glasbeno močan in zazrt v prihodnost, je napovedala režiserka. Tak je po njenih besedah tudi Clapton, ki se kljub tragedijam v življenju in odvisnostim ni nikoli odrekel najljubši stvari - glasbi.

Uspešna samostojna kariera

Clapton je najprej igral v glasbeni skupini The Yardbirds, pozneje se je pridružil zasedbi John Mayal Bluesbreakers, v kateri je zaslovel. Kariero je nadaljeval v skupini Cream. V tem času je z značilnim zvokom, dolgimi improvizacijami in novimi harmonijami pomembno vplival na razvoj rocka. Pozneje se je za nekaj let umaknil s scene zaradi težav z mamili. Od leta 1975 ima uspešno samostojno kariero.

Že dlje časa se poslavlja od aktivnega koncertiranja, a je kljub temu lani izdal album I Still Do.

D. S.