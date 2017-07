Clooney zaradi fotografij dvojčkov napoveduje tožbo

Jezni igralec

29. julij 2017 ob 11:18

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hollywoodski zvezdnik je napovedal, da bo tožil francosko revijo Voici, ki je na naslovnici objavila fotografije njegove žene Amal Clooney in njunih sedem tednov starih dvojčkov.

"V zadnjih tednih so paparaci, ki delajo za revijo Voici, preplezali najino ograjo, se povzeli na drevo in brez dovoljenja fotografirali najina dvojčka," je povedal 56-letnik.

Clooney, ki je večkrat dejal, da ne bo imel otrok, a se je potem, ko je spoznal Amal očitno premislil, je napovedal, da objava ne bo ostala brez posledic. "Za sodni pregon fotografov, agencije in revije bom izkoristil vsa pravna sredstva. To zahteva varnost najinih otrok," je po poročanju CNN-a povedal Clooney.

Igralec je sicer v preteklosti že večkrat obsodil nadlegovanje paparacev, vendar pa se ni mogel odločiti, kako bi ravnal, če bi rumeni mediji hoteli dokupiti fotografije njegovih otrok. "Brad Pitt in Angelina Jolie sta vedela, da revije za fotografijo njunega otroka ponujajo več milijonov dolarjev. Torej ni čudno, da sta se fotografijo odločila prodati, hkrati pa sta poskrbela, da gre ves denar od prodaje dobrodelni organizaciji. S tem sta tudi preprečila, da bi ju paparaci ves čas nadlegovali, ker bi se prvi hoteli dokopati do fotografije novorojenčka in sami zaslužiti milijone," je v preteklosti povedal zvezdnik.

Zagrizenega samca je Amal popolnoma spremenila

Ella in Alexander, dvojčka, ki ju je junija rodila Amal, sta za zvezdniški par prva otroka. 56-letnik, ki je dolga leta veljal za zagrizenega samca, in 39-letna odvetnica za človekove pravice sta se poročila septembra 2014 v Italiji. Par se je spoznal leto prej, ko sta skupaj delala pri nekem projektu, povezanem s kršitvami človekovih pravic v Siriji.

Za Amal je to prvi zakon, igralec pa je v zakonski jarem prvič skočil davnega leta 1989, ko se je poročil z igralko Talio Balsam. Zakon je trajal slaba štiri leta, od takrat pa dalje pa se Clooney ni želel ustaliti, ampak je skal iz cveta na cvet. To je spremenila šele Amal, sicer odvetnica libanonskih korenin, ki se lahko pohvali z izjemno kariero. Med drugim je bila svetovalka Kofija Anana, ko je bil posebni odposlanec ZN-a za Sirijo, zastopala je tudi nekdanjo ukrajinsko premierko Julijo Timošenko in ustanovitelja WikiLeaks Juliana Assangea, o zakonodaji s področja človekovih pravic pa predava na univerzi Columbia.

Sa. J.