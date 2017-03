Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Izklesani Ken velja za nedosegljiv lepotni ideal, a s pomočjo dobrih kirurgov je vse mogoče? Foto: Reuters Boril sem se proti svojim genom. Nisem se rodil tak - takšnega sem se izdelal s številnimi plastičnimi operacijami, silikonskimi vsadki, liposukcijami. Sorodne novice "Živa barbika" dobila novega "živega kena" Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

"Človeška lutka Ken" v boju proti svojim genom

Kmalu pol milijona evrov za lepotne posege

3. marec 2017 ob 14:04

London - MMC RTV SLO

Rodriga Alvesa se je prijel vzdevek "človeška lutka Ken", saj ima za sabo že 51 plastičnih operacij: nazadnje si je privoščil izboljšanje teksture kože.

33-letnik brazilsko-britanskega rodu, ki upa na uvrstitev v Guinnessovo knjigo rekordov, saj trdi, da je že davno prekosil trenutno rekorderko, Američanko Cindy Jackson, ki ima za sabo "zgolj" 47 operacij, je za tabloid People povedal, da je za "polepšanje" - poleg operacij je šel tudi skozi 105 estetskih postopkov - do zdaj zapravil okrog 400.000 evrov, vse skupaj pa se je začelo zaradi zbadanja vrstnikov med odraščanjem v Braziliji: "Bil sem debel in nisem ustrezal brazilskim lepotnim idealom, zato so me fantje v šoli nadlegovali in me izločili iz družbe. Imel sem širok nos, zato so me klicali 'krompironosec'." Prvič je šel pod nož pri komaj 17, ko so mu odstranili maščobo na prsih.

Pri zadnjem posegu, ki ga je nekdanji "zvezdnik" resničnostne oddaje Botched, v kateri predstavljajo spodletele primere plastičnih operacij, kmalu pa bo nastopil v različici britanskega Big Brotherja s slavnimi osebnostmi, opravil v LA-ju in se je moral po njem pet dni skrivati pred soncem, je želel doseči gladko kožo in odstraniti brazgotine od aken od liftinga obrvi pred dvema letoma. "Da bi prikril brazgotine in znamenja, nosim veliko ličil in to mi pobere veliko časa," pravi.

Najprej zeleni napitki, nato liposukcija

Po posegu še okreva, a je že v mislih pri naslednjem, če bo potreben, da bi dosegel popoln videz porcelanaste kože, nanj pa bo moral vseeno počakati nekaj mesecev. Medtem se že ozira po kirurgu, ki mu bo zaupal svojo osmo (po nekaterih poročanjih že deveto) operacijo nosu, saj ima zaradi številnih posegov težave z dihanjem. "Seveda bi rad nemoteno dihal, a hkrati imel popoln nos." Ker opaža, da je njegova presnova vse počasnejša, bo najbrž kmalu na vrsti nova liposukcija na nogah in hrbtu, še predtem pa se bo potrudil z dieto, v okviru katere lahko uživa le zelene stisnjene sokove.

"Moje sanje so bile, da bi bil videti kot Disneyjev princ, a po toliko operacijah sem bolj kot Disneyjevemu princu podoben lutki," se zaveda, a kljub temu vztraja pri operacijah. "Sem perfekcionist v vsem, kar počnem, in ko gre za moj videz, sem pripravljen vložiti veliko truda." Alves pravi, da se zaveda, da si ni več podoben, a se mu to ne zdi nič slabega. "Boril sem se proti svojim genom. Nisem se rodil tak - takšnega sem se izdelal s številnimi plastičnimi operacijami, silikonskimi vsadki, liposukcijami."

Kako si lahko Rodrigo, ki živi med Londonom in Marbell, nekaj časa pa je delal kot stevard, privošči vse te "polepšave"? Podedoval je zajeten kup denarja od dedka, poleg nastopanja v resničnostnih šovih oddaja tudi posestvo v Španiji, je pojasnil za britanske tabloide.

