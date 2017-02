Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Brstični ohrovt prevremo v slani vodi, ga odcedimo, mu dodamo muškatni orešček in poper. Foto: Pixabay Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Cmoki z brstičnim ohrovtom

Cmoke naredimo sami

17. februar 2017 ob 11:39

MMC RTV SLO

Sestavine: 500 g krompirja, 2 jajci, 1 žlica moke, ščepec muškatnega oreščka, sol, poper, 25 glavic brstičnega ohrovta, nariban sir, 100 ml sladke smetane.

Krompir operemo in celega skuhamo. Nato ga olupimo, pretlačimo in ohladimo ter dodamo eno jajce in moko, nato pa vgnetemo testo.

Razvaljamo in izrežemo kroge. Brstični ohrovt prevremo v slani vodi, ga odcedimo, mu dodamo muškatni orešček in poper. Na vsak krog testa položimo 2 ali 3 glavice in testo stisnemo skupaj, da dobimo culice, ki jih nato v vreli slani vodi kuhamo 15 minut. Cmoke poberemo iz vode, položimo na naoljen pekač in jih prelijemo s smetano, zmešano z jajcem. Po vrhu potresemo še nariban sir. Pečemo pri 190 stopinjah 10 minut.

A. P. J.