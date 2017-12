Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.4 od 7 glasov Ocenite to novico! Kremo postrezite s stepeno smetano. Foto: freedigitalphotos.net Dodaj v

Čokoladna krema s smetano

Izboljšamo jo s pomarančnim likerjem

23. december 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 4,5 dl smetane, 15 dag temne čokolade za kuhanje, 2 žlici pomarančnega likerja.

Čokolado nasekljamo ali grobo naribamo. V kozici segrevamo 2,5 dl smetane, a ves čas pazimo, da ne zavre.

Dodamo čokolado in na šibkem ognju mešamo toliko časa, da se čokolada stopi. Odstavimo in vmešamo pomarančni liker. Čokoladno smetano prestavimo v večjo posodo za mešanje in pokrijemo s prozorno folijo. Za najmanj tri ure postavimo na hladno. Z električnim mešalnikom stepamo pet minut.

Posebej stepemo še preostalo smetano. Čokoladno kremo damo v skodelice in postrežemo s stepeno smetano.