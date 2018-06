Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tortico okrasimo z jagodami in malinami. Foto: Dobro jutro Dodaj v

Čokoladna tortica presenečenja z jagodami in malinami

Sladica z marelično kremo

28. junij 2018 ob 09:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 12 dag suhih marelic, 1 žlica medu, 36 dag praženih lešnikov, 25 ml sladke smetane, 2 žlici mlečnega namaza, 1 žlica sladkorja v prahu, 1 limonina lupina, 20 dag malin ali jagod, 20 dag bele čokolade in 32 dag temne čokolade za čokoladni kalup.



Črno čokolado stopimo nad soparo. Ohladimo jo na 30-32 stopinj in jo namažemo na prozorno folijo, ki smo jo predhodno narezali na trikotnike. Folijo s čokolado nato položimo v model za čokoladne kalupe.

Lešnike, marelice in med zmeljemo. V obod za krofe položimo četrtino mase in jo stisnemo. Ponovimo še trikrat. Smetano za stepanje vlijemo v posodo in mešamo, da se začne gostiti. Dodamo mlečni namaz in sladkor v prahu ter limonino lupino.

Kremo vlijemo v dresirno vrečko in nabrizgamo na podplat iz suhih marelic in lešnikov. Okrasimo z jagodami ali malinami. Tortico obložimo s čokolado. Smetano zavremo in jo prelijemo preko bele čokolade. Premešamo in še vročo prelijemo okrog tortice.

K. Ši., Lojze Čop (oddaja Dobro jutro)