Čokoladni fondi s pomarančo

29. september 2017 ob 09:29

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 dl smetane, 0,5 dl sveže stisnjenega pomarančnega soka, 22 dag temne čokolade za kuhanje (s čim višjim deležem kakava), žlica nastrgane pomarančne lupinice, 2 žlici pomarančnega likerja.

Čokolado drobno nasekljamo ali naribamo. Smetano na nizki temperaturi segrevamo v kozici. Pazimo, da ne zavre.

Odstavimo in dodamo čokolado. Z metlico mešamo toliko časa, da se vsa čokolada stopi. Dodamo pomarančni sok, pomarančno lupinico in liker. Zmešamo in vlijemo v skledo, ki jo lahko postavimo nad majhen gorilnik, da čokoladna krema ves čas ostane topla.

V kremo pomakamo narezano sadje, vaflje, otroške piškote ...