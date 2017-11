Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Dodaj v

Čokoladni mafini s suhimi marelicami

Mafine izboljšamo tudi z lešniki

1. november 2017 ob 10:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 15 dag čokolade za kuhanje, 12 dag masla + za pekač, 15 dag suhih marelic, 15 dag moke, 10 dag mletih lešnikov, 1/2 žličke pecilnega praška, 2 jajci, 10 dag sladkorja, 3 dl jogurta.

Pečico ogrejemo na 180 stopinj Celzija. Modelčke za mafine namastimo in damo v zmrzovalnik. Čokolado in maslo stopimo v vodni kopeli. Marelice nasekljamo. Moko, mlete lešnike in pecilni prašek zmešamo. Jajci, sladkor in jogurt razžvrkljamo in hitro vmešamo moko z lešniki.

Na koncu vmešamo še čokolado z maslom in marelice. Napolnimo modelčke za mafine (12 komadov) in postavimo v ogreto pečico. Pečemo približno 20-25 minut.