Čokoladno-malinova zebra torta

Torta, ki je zanimiva tudi na pogled

12. maj 2017 ob 10:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 skodelici moke, 1 skodelica sladkorja, 1 žlička soli, 1 žlica pecilnega praška, 4 jajca, 1 skodelica olja, 1 skodelica mleka, 1 žlička vanilijeve esence, 1/4 skodelice kakava v prahu, 1/2 skodelice malinove marmelade, 2 skodelici sladke smetane, 2 skodelici čokolade, maline.

Moko, sladkor, sol in pecilni prašek zmešamo v eni posodi. V drugi posodi stepemo jajca in jim dodamo olje. Nato vse skupaj zmešamo, dodamo še mleko in vanilijev ekstrakt ter maso razdelimo na pol. V pol mase vmešamo kakav, v preostali del pa malinovo marmelado.



Vlijemo v pekač tako, da enakomerno razporejamo in izmenično zlivamo obe masi - s pomočjo žlice dajemo maso izmenično na sredino pekača, da nastanejo lepi krogi. Pečemo v pečici na 175 stopinjah Celzija 25-35 minut. Na koncu polijemo s čokoladno glazuro.

A. P. J., Tjaša Hrovat in Ognjeni muzikanti (oddaja Dobro jutro)