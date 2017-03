Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Veteranski zabavljač se je zadnja leta posvetil predvsem nepremičninam in turizmu - v lasti ima verigo 11 otokov, znanih pod skupnim imenom Copperfield Bay (Copperfieldov zaliv), ki jih je spremenil v ekskluzivno karibsko letovišče. Foto: Reuters Copperfield je leta 2013 prejel svojo zvezdo na Pločniku slavnih. Foto: Reuters Sorodne novice David Copperfield zaročen s skoraj 30 let mlajšo Francozinjo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Copperfielda toži oboževalec: grozi, da bo razkril njegove trike

Oboževalec se je poškodoval med predstavo

14. marec 2017 ob 09:01

Los Angeles - MMC RTV SLO

57-letni Britanec Gavin Cox toži iluzionista Davida Copperfielda, ker mu je - kot pravi sam - uničil življenje. Vzrok za tožbo pa je ponesrečen trik.

Cox je bil en izmed obiskovalcev Copperfieldove predstave leta 2013. In ko ga je iluzionist izbral, da sodeluje v enem izmed njegovih trikov, je bil presrečen. Toda niti v sanjah si ni predstavljal, da lahko pri tem pride do poškodbe. Cox je med sprehodom po "skrivnostnem prehodu" padel in se udaril v glavo. To pa je bil tudi povod, da je 57-letnik vložil tožbo proti tri leta starejšemu iluzionistu.

"Komaj čakam, da se srečava na sodišču in ga moj odvetnik prisili, da razkrije skrivnost svojih trikov. Moje življenje je obsodil na propad. Brez opravičila," je dejal Cox po pisanju New York Posta.

Njegov odvetnik Benedict Morelli je ob tem priznal, da bodo nekatere skrivnosti o iluzionistovih predstavah vsekakor prišle na dan. "Pozabaval se bom, ko bom izpraševal gospoda Copperfielda," je dodal Morelli.

Cox je vse do usodnega srečanja veljal za velikega podpornika Copperfielda. "S soprogo sva ga oboževala. In ko sva obiskala njegovo predstavo, sva praznovala moj rojstni dan," je še pojasnil nekdanji oboževalec.

"Moje življenje je zdaj obrnjeno na glavo. Ves čas čutim bolečine in imam težave s kratkoročnim spominom," je še dodal Cox.

Copperfieldov odvetnik Theodore Blumberg je branil svojo stranko z besedami, da si je "v 15 letih njegove predstave ogledalo več kot 100.000 ljudi in da zgodovina govori zase". Ob tem pa ni želel komentirati, kolikšna je verjetnost, da se med sojenjem res razkrijejo skrivnosti trikov. Po podatkih revije Forbes premoženje Copperfielda znaša okoli 60 milijonov evrov.

