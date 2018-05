CR7 vse bližje filmskemu svetu - bo imel tak uspeh kot Space Jam?

Na platformi Facebook Watch tudi Dunking Devils

Cristiano Ronaldo, zvezdnik nogometnega kluba Real Madrid, se bo podal v televizijske vode kot producent animirane serije, ki bo na voljo prek Facebookove platforme za spletno televizijo Facebook Watch.

Obenem bo Portugalec tudi superjunak v seriji Striker Force 7, ki jo že primerjajo s filmom Space Jam, v katerem je nastopil sloviti ameriški košarkar Michael Jordan.

V ospredju animirane serije za Facebook Watch, ki za zdaj še nima naslova, bo ženska nogometna ekipa iz zaledja New Yorka, katere uspeh bo po pisanju portala Deadline presegel rasne, etnične in razredne delitve.

Ronaldo je poudaril, da bo risanka presegla meje nogometa in širila solidarnost ter zavest o pomenu prijateljstva, hkrati pa se bo dotaknila izzivov in tega, da je treba za uspeh trdno delati, pa tudi srečnih in težkih trenutkov v življenju. Strnjeno - spregovorila bo o vsem, kar sestavlja življenje, je dejal nogometaš.

"Nogomet povezuje"

Prav tako bo Ronaldo sodeloval pri superjunaškem projektu Striker Force 7, ki bo predvidoma na voljo kot risanka, strip in videoigra. Projekt so že primerjali z animirano komedijo Space Jam iz leta 1996, v kateri sta poleg junakov iz serije Looney Tunes nastopila košarkarska legenda Michael Jordan ter igralec Bill Murray.

"Podobno kot nogomet povezuje različne kulture in ljudi z vsega sveta, verjamem, da to zmorejo tudi veliki animirani superjunaki," je dejal Ronaldo in dodal: "Prav zato se veselim, da bom v projektu združil svoji strasti do nogometa in superjunakov ter to delil s svojimi oboževalci."

Na platformi Facebook Watch so sicer svojo spletno serijo predstavili tudi slovenski akrobati Dunking Devils.

