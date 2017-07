Črički za malico – eksotična ponudba belgijskega podjetja

Na voljo so različni okusi in celo piškoti

10. julij 2017 ob 18:47

Bruselj - MMC RTV SLO/Reuters

Bruseljsko podjetje želi v Belgiji zanetiti kulinarično revolucijo. Na trg vstopajo s ponudbo hrustljavih čričkov, ki jih oglašujejo kot alternativo mesu.

Vodstvo podjetja Little Food pravi, da so posušeni črički okolju prijaznejši od mesa, ki ga pridobivamo z govedorejo.

"Za enak proteinski vnos, pri gojenju čričkov porbimo 25-krat manj hrane, 300-krat manj vode in ustvarimo 60-krat manj toplogrednih plinov kot pri gojenju goveda," je povedal Nikolaas Viaene, ki čričke goji za belgijsko podjetje.

Hrustljave žuželke ponujajo v različnih okusih, mogoče pa je kupiti tudi iz čričkov narejeno moko in piškote. Prvi odzivi so mešani in belgijsko podjetje se bo moralo pošteno potruditi, da se bodo črički začeli redno pojavljati na evropskih krožnikih.

Žuželke so sicer sestavni del jedilnika v številnih državah po svetu, med drugim v Gani, Mehiki, na Tajskem in na Kitajskem.

M. Z.