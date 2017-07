Cristiano Ronaldo potrdil, da je na poti še četrti otrok

Njegova partnerka Georgina je noseča

19. julij 2017 ob 09:29

Ibiza - MMC RTV SLO

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je potrdil, da bo še četrtič postal oče - kot se je govorilo že nekaj časa, je namreč noseče tudi njegovo dekle, Georgina Rodriguez.

Novinar španskega časnika El Mundo je nogometaša naravnost vprašal tisto, o čemer vsi drugi zgolj ugibajo: Ali je njegova partnerka Georgina res noseča in ali se otroka veseli? "Da, zelo," je bil kratek, a zelo poveden odgovor nogometaša, ki te dni skupaj z dekletom dopustuje na Ibizi.

Ronaldo je sicer v začetku junija s pomočjo nadomestne matere znova postal oče - rodila sta se mu dvojčka Matteo in Eva -, zato je novica, da se bo družini pridružil še nekdo, zbudila še toliko več pozornosti. A do zdaj so mediji o tem le ugibali na podlagi fotografij, ki jih je par objavljal na družbenih omrežjih - nazadnje je govorice še podžgala družinska fotografija Ronaldovih v bazenu, na kateri je Georgian v kopalkah, njen nosečniški trebušček pa je lepo viden.

22-letna manekenka in deset let starejši športnik sta se spoznala junija lani, Georgina pa se je hitro zbližala tudi z Ronaldovim prvorojencem Cristianom Ronaldom mlajšim in celotno športnikovo (razširjeno) družino.

Big family with love A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 12, 2017 at 8:54am PDT

T. K. B.