Cristiano Ronaldo se še ne bo ustavil, želi si sedem otrok

Navdušen nad povečanjem družine

28. julij 2017 ob 14:25

Madrid - MMC RTV SLO/STA

Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo je priznal, da si želi sedem potomcev, za zdaj mu gre kar dobro, saj ima že tri otroke, četrti pa je na poti.

Dvaintridesetletni Portugalec, ki je pred kratkim potrdil, da ostaja član Reala iz Madrida, je povedal, da ga je za idejo o povečanju družine navdušil njegov najstarejši sin Cristianinho.

"Cristianinho je navdušen nad novorojenima dvojčkoma in se zelo veseli še enega otroka, ki je na poti. Pravi, da bi rad imel šest bratov in sester, ker je ta številka magična, in jaz se z njim popolnoma strinjam," je svoje načrte razkril Ronaldo.

Slavnemu nogometašu, očetu sedemletnega Cristianinha in pred kratkim rojenih dvojčkov Eve in Matea, sta otroke rodili neznani nadomestni materi z zahodne obale ZDA. Portugalec, ki trenutno s svojim dekletom, 22-letno špansko manekenko Georgino Rodriguez pričakuje že četrtega otroka, o svojem samohranilstvu nikoli ni želel podrobneje spregovoriti. Do zdaj je znano samo to, da naj bi materi svojega prvorojenca plačal več milijonov evrov v zameno za njen molk in popolno prepustitvijo skrbništva.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jul 4, 2017 at 8:45am PDT

Sa. J.