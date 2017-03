Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 13 glasov Ocenite to novico! Elizabeth Short je zadnjega pol leta svojega življenja živela v Los Angelesu in okolici. Foto: AP Shortova je imela policijsko kartoteko, ker so jo še mladoletno ujeli pri popivanju. Foto: Wikipedia Shortova je že od najstniških let zime preživljala na toplem, saj je bolehala za astmo. Foto: AP Steve Hodel, upokojeni detektiv, ki je ugotovil, da je Shortovo umoril njegov oče, zdravnik George Hodel. O svoji teoriji je napisal tudi knjigo. Foto: AP Steve Hodel z albumom fotografij, ki jih je našel med očetovimi stvarmi. Je upodobljena Shortova? Foto: AP O primeru je bil leta 2006 posnet tudi hollywoodski film Črna dalija. Igralska zasedba je bila impresivna, režiser ugleden, a je bil film precej slabo sprejet. Sorodne novice Zodiak Črna dalija Brian De Palma odpira beneški festival Temna stran hollywoodskega sonca Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Črna dalija: Umor, ki ostaja 70 let pozneje nepojasnjen

Eden najbolj razvpitih umorov v ZDA

30. marec 2017 ob 12:54

Los Angeles - MMC RTV SLO

Mineva 70 let od skrivnostnega umora 22-letne Elizabeth Short, bolj znane v javnosti kot Črna dalija. In kljub intenzivnim naporom, na desetinam teorij, knjigi in filmu se še vedno ne ve, kdo je tistega januarja 1947 Shortovo ubil, njeno truplo pa pohabil.

Ura je bila 10.00 dopoldne, ko je domačinka Betty Bersinger med sprehodom s svojo triletno hčerko v losangeleškem Leimert Parku naletela na negibno telo mlade ženske. Sprva je mislila, da gre za izložbeno lutko, ko pa je pogledala pobliže, je videla, da gre za truplo, oskrunjeno in v pasu z neverjetno natančnostjo prerezano na pol.

Pri tem ni bil poškodovan niti en notranji organ, v telesu ni bilo niti kaplje krvi, truplo je bilo oprano, obraz porezan od kotičkov ust do ušes v grotesken nasmeh, s prsi in stegen ji je storilec odrezal cele kose tkiva, drobovje pa skrbno pospravil pod njeno zadnjico. Morilec je truplo namestil v držo z rokami čez glavo, komolce je upognil, noge pa razkrečil.

V bližini trupla so detektivi našli vrečo za cement z razredčeno krvjo, na tleh pa odtis pete. Kdor koli je ubil Elizabeth, si je vzel čas - tako za umor kot tudi za to, da je odvrgel truplo.

Umor je zaradi svoje grozljive narave v ZDA močno odmeval, mediji, ki so imeli navado dajanja vzdevkov žrtvam pošastnih umorov, pa so Shortovi poimenovali Črna dalija, najverjetneje po kriminalki Modra dalija iz leta 1946.

Medijske spletke

Potem ko so preiskovalci kot vzrok smrti ugotovili krvavitev iz obraznih ureznin in šok zaradi udarcev ter modrooko in temnolaso dekle identificirali, so novinarji časopisa LA Examiner stopili v stik z Elizabethino mamo Phoebe Short v Bostonu in ji dejali, da je njena hčerka zmagala na lepotnem tekmovanju. Šele ko so iz Shortove izvlekli kar največ osebnih podatkov, so ji razkrili, da je bila njena hčerka umorjena. Časopis je Shortovi ponudil, da ji plača letalsko vozovnico in nastanitev, če pomaga pri policijski preiskavi, kar pa je bila zgolj še ena ukana več, saj je časopis užaloščeno mater pred policijo in preostalimi novinarji skrival, da bi tako zadržal ekskluzivno zgodbo.

Časopisi so umor in žrtev močno senzacionalizirali - črna moška obleka, v kateri so nazadnje videli Elizabeth, je nenadoma postala "oprijeto krilo in prosojna bluza", Elizabeth sama pa Črna dalija, pohujšljivka, ki se je klatila po hollywoodskem bulvarju, celo prostitucijo so ji pripisovali.

Od Floride do Kalifornije

In resnična zgodba nesrečne Elizabeth Short? Bila je rojena v Bostonu v družini petih sester, njen oče je gradil igrišča za minigolf, dokler ni v finančnem zlomu leta 1929 izgubil vsega denarja. Ko se je za njim nekega dne izgubila vsaka sled, njegov avtomobil pa so našli parkiran na nadvozu, so menili, da je storil samomor, šele čez nekaj let jim je poslal pismo, da živi v Kaliforniji.

Bolehna Elizabeth je od 16. leta dalje zime preživljala na Floridi, pri 19 letih pa se je preselila k očetu v Kalifornijo, a se je z njim sprla, zato se je preselila v Santa Barbaro, kjer je bila leta 1943 aretirana zaradi mladoletnega popivanja, oblasti pa so jo poslale nazaj k mami, od koder je šla spet na Florido.

Tam je spoznala vojaškega častnika Matthewa Michaela Gordona, s katerim sta se zaročila, a je Gordon umrl v strmoglavljenju vojaškega letala leta 1945. Shortova se je nato vrnila v Los Angeles in zadnjega pol leta svojega življenja živela v južni Kaliforniji ter preživljala veliko časa po džezovskih klubih, kjer je spoznala kar precej moških, tako da je bila naloga policije pri iskanju osumljencev toliko težja.

Osumljenih več zdravnikov

Le nekaj dni po umoru je LA Examiner poklical moški, ki je trdil, da je ubil Elizabeth, in časopisu poslal paket z njenimi stvarmi - dokumenti, fotografijami in beležnico z imenom njenega znanca Marka Hansena. Ker je Elizabeth s prijatelji pogosto stanovala pri njem, je Hansen nemudoma postal osumljenec.

Primer je bil tako razvpit, da se je o njem pisalo tudi v Evropi, losangeleška policija pa je bila nenadoma zasuta s klici ljudi, ki so trdili, da so ubili "Črno dalijo". Do danes se jih je javilo več kot 50, policija pa jih je v ožji krog uvrstila 22. Sedem od teh je bilo zdravnikov - glede na to, da so preiskovalci sklenili, da je Elizabethino telo moral razsekati nekdo, ki dobro ve, kaj počne.

A vsaka sled je vodila v slepo ulico in primer so bili prisiljeni zaključiti, morilec pa ni bil nikdar priveden pred roko pravice.

Zodiak umoril tudi Elizabeth?

Številni menijo, da bi Elizabeth lahko umoril George Hodel, zdravnik, ki je umrl leta 1991. Zanimivo je, da je vprašanje njegove krivde ponovno načel leta 2013 njegov sin Steve, takrat že upokojeni detektiv, ki je med očetovimi stvarmi našel album s fotografijami temnolase ženske, na dvorišču sledi človeških ostankov, očeta pa povezal z vrsto drugih umorov, med drugim je očeta sumil, da bi bil lahko prav on zloglasni Zodiak, ki je moril po Ameriki v 60. letih.

A Hodelu policije ni uspelo prepričati, da bi ponovno odprla primer Elizabeth Short, je pa bila o primeru napisana vrsta knjig, posnete so bile TV-oddaje in TV-filmi, Brian De Palma pa je leta 2006 posnel film Črna dalija s Scarlett Johansson v glavni vlogi in Mio Kirshner kot Elizabeth Short.

Umor Shortove tako ostaja eden najstarejših nerešenih umorov v zgodovini Los Angelesa.

K. S.