Čuki z dvema koncertoma praznujejo 30 let kariere

Dvakrat razprodali Gallusovo dvorano

11. november 2018 ob 11:35

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mineva 30 let, odkar se je na Vrhniki razširila zgodba o Čukih, od takrat pa so postali ena uspešnejših slovenskih glasbenih zasedb, ki pravi, da ustvarja skladbe za različne generacije poslušalcev.

Na današnji dan pred 30 leti so imeli prvi nastop, ki se ga bodo spomnili z dvema koncertoma v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer se jim bodo pridružili tudi gosti, ki pa jih za zdaj zasedba še ni želela razkriti.

Kot je po besedah organizatorjev povedal vodja skupine Jože Potrebuješ, bi si lahko izbrali kakšno večjo dvorano, a so se vseeno odločili, da jubilejni koncert pripravijo v Cankarjevem domu. Koncert bodo posnele tudi kamere RTV Slovenija, ki si ga boste predvidoma na malih zaslonih lahko ogledali na začetku januarja.



Skupina Čuki je uradno nastala leta 1989, ustanovila pa sta jo Jože Potrebuješ in Marko Vozelj. Slednjega, ki je izbral samostojno pot, je nasledil Jernej Tozon, v njej pa delujeta še Matjaž Končan in Miha Novak. Do zdaj so izdali 20 kaset in plošč, najbolj znani pa so po skladbah, kot so Krokodilčki, Ta vlak, Poletna, Zanzibar, Kavbojci in indijanci, Vsepovsod ljubezen in druge.

Pred kratkim so izdali novo pesem Če se od spominov da živet, za katero so posneli tudi videospot.

Današnji koncert ob 20. uri je razprodan, prav tako kot dodatni koncert ob 15. uri, so še sporočili organizatorji.

P. B.