Čustvena izpoved Kimmela - novorojenemu sinu pravočasno odkrili srčno napako

Podpornik zdravstvene reforme Baracka Obame

2. maj 2017 ob 17:42

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Ameriški televizijski voditelj Jimmy Kimmel je v svoji oddaji čustveno razkril, da se mu je rodil sin William, ki pa so mu odkrili prirojeno srčno napako, a ga še pravočasno rešili.

Voditelj letošnjih Oskarjev Kimmel je v svoji oddaji na ABC-ju večkrat s tresočim glasom in solzami v očeh opisal, kako je ena izmed medicinskih sester k sreči opazila, da je njegov sin William po rojstvu začel postajati vijoličaste barve. Po preiskavah so ugotovili, da ima srčno napako. Zdravniki so lahko dovolj hitro ukrepali in uspešno operirali takrat tri dni starega dojenčka.