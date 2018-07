Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Jed ponudimo ohlajeno. Foto: BoBo Dodaj v

Cvetača z jajci in vitlofom

Zdrav obrok, ki napolni želodec

16. julij 2018 ob 16:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 2 glavici vitlofa, 50 dag cvetače, 4 jajca, 1 limona, nekaj v olju vloženih inčunovih filejev, olivno olje, balzamični kis, sol.

Jajca trdo skuhamo, jih ohladimo in olupimo. Cvetačo operemo, razdelimo na cvetove in skuhamo v osoljenem kropu. Inčunove fileje odcedimo, nasekljamo ter zmešamo z dvema žlicama olja in žlico balzamičnega kisa.

Vitlof operemo in narežemo na široke trakove. Limono olupimo, ji odstranimo čim več bele kožice, polovico krhljev pa narežemo na koščke. Odcejeno cvetačo zmešamo z vitlofom. Obložimo z narezanimi jajci in pokapamo z inčunovo polivko.

Preden postrežemo, za deset minut postavimo v hladilnik.