Cvetača z limono in baziliko

Kaj pa rukola ali peteršilj namesto bazilike?

27. avgust 2018 ob 13:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sestavine: 1 večja cvetača, 1 neškropljena limona, 1 šopek bazilike, 1 žlička koriandrovih semen, 8 dag masla, 6 žlic drobtin, sol, poper.

Limonino lupinico nastrgamo, limono ožamemo. Cvetačo operemo, razdelimo na cvetove in skuhamo v osoljeni vodi, ki smo ji dodali tudi žlico ali dve limoninega soka.

Lističe bazilike oplaknemo, osušimo in nasekljamo. Maslo razpustimo v kozici, dodamo koriandrova semena in drobtine ter popražimo. Odstavimo in vmešamo baziliko in limonin sok. Začinimo s soljo in poprom ter prelijemo odcejeno cvetačo.