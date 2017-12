Da bi bil praznični december zares vesel mesec: prihaja dobrodelni televizijski vikend

Med 8. in 10. decembrom boste gledalci lahko pomagali pomoči potrebnim

1. december 2017 ob 20:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Praznični december je za otroke v stiski zelo težak mesec, zato so se na TV Slovenija odločili, da naredijo nekaj dobrega tudi s pomočjo gledalcev.

Radi bi pomagali družinam in predvsem otrokom, ki so bolni ali živijo v pomanjkanju, saj poudarjajo, da ti pomoč res nujno potrebujejo. V oddajah Vem!, Slovenski pozdrav, Kdo bi vedel in Vikend paket, bodo zato skupaj z Zvezo prijateljev mladine Slovenije med 8. in 10. decembrom izpeljali vikend praznične dobrodelnosti.

"V Razvedrilnem programu imamo bogato tradicijo in odlične izkušnje v humanitarnih projektih, ki so pomagali iz stiske že stotinam otrok. Tudi v letošnjem prazničnem decembru smo želeli 'pristaviti svoj lonček'. Pravzaprav želimo še enkrat dokazati, da so naši gledalci sočutni in da se zmeraj odzovejo ob klicu na pomoč. Naša naloga ni samo zabava, ampak tudi ozaveščanje gledalcev, da je pomagati ljudem v stiski plemenita stvar, v kateri smo vsi zmagovalci," poudarja urednik razvedrilnega programa Mario Galunič.

S klicem na številko 090 93 30 93 boste darovali 1,25 evra.

Če želite darovati več, lahko pošljete SMS s ključno besedo ZPMS5 na 1919, kar vas bo stalo 5 evrov.



Kviz Vem! bo na sporedu v petek ob 18.20, sledil mu bo Slovenski pozdrav ob 20.00, v soboto bo ob 20.00 na vrsti oddaja Kdo bi vedel, vikend praznične dobrodelnosti pa se bo končal z Vikend paketom ob 17.20 - vse oddaje bodo predvajane na 1. programu.

T. H.