Da ne bi zamudil leta, lažno prijavil bombo – zdaj ga čaka zapor

Stroga kazen za lažni preplah

16. avgust 2018 ob 20:23

London - MMC RTV SLO, STA

Ljudje so za to, da ne bi zamudili letala, pripravljeni storiti marsikaj. Moški je v Veliki Britaniji pri tem šel predaleč, za svoje dejanje pa bo moral celo v zapor.

Maja letos je Francoz Jacob Meir Abdelak, ki sicer živi v Veliki Britaniji, zamujal na letališče Gatwick in kazalo je, da mu ne bo uspelo uloviti svojega leta v ZDA. Da bi si pridobil nekaj časa, se je 47-letnik odločil za skrajno dejanje – poklical je policijo in podal lažno prijavo, češ da je na letališču podtaknjena bomba. Na letališče so takoj prihiteli policisti, ki pa seveda niso našli ničesar.

Abdelak dejanje zdaj gotovo obžaluje, saj ga je sodišče v britanskem mestu Lewes obsodilo na deset mesecev zapora. Francoz je bil obtožen "sporočanja lažnih informacij glede škodljivih snovi, ki bi najverjetneje resno ogrozile zdravje ljudi". Svoja dejanja je sprva sicer zanikal, kasneje pa krivdo priznal.

"To je bila precej nesmiselna odločitev g. Abdelaka, ki si je za lastno korist izmislil zelo resno laž," je dejal vodja inšpektorjev Marc Clothier s policijske postaje Gatwick. Abdelak je "zamujal na svoj let in si mislil, da je dobra ideja, če lažno prijavi bombo", je še dejal. Clothier je ob tem dodal, da bi morala obsodba Abdelaka služiti tudi kot opozorilo drugim, da tovrstnega vedenja ne bodo dopuščali in da bodo prestopniki strogo obravnavani.

M. Z.