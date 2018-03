Da ne bo zadrege - simboli za japonska stranišča potrjeni kot globalni standard

Papirja ne potrebujete, vse naredi školjka sama

3. marec 2018 ob 12:40

Tokio - MMC RTV SLO

Japonska je znana po nadvse sodobnih električnih straniščih. Zdaj so dosegli, da so piktogrami, ki prikazujejo njihove funkcije, postali enotni za ves svet, saj jih je sprejela Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), ki ima sedež v Ženevi.

Šest grafičnih podob, ki prikazujejo, kateri gumb pritisniti za kakšno funkcijo stranišča, je po zaslugi Japoncev tako postalo usklajenih za vse uporabnike, ki bodo uporabljali visoko tehnološka stranišča in bideje tudi v drugih državah.

Predlog za uskladitev piktogramov je na ISO poslalo japonsko ministrstvo za gospodarstvo, trgovino in industrijo. Njihov cilj je, da bi enotni simboli za različne funkcije v prostoru, v "katerega gre še cesar peš", olajšali postanek v toaletnih prostorih tujcem in turistom, ki niso navajeni tako tehnološko dovršenih stranišč, piše BBC.

V pričakovanju množice turistov

Tokio bo leta 2020 gostil poletne olimpijske igre in takrat bo v mesto prišlo ogromno ljudi, ki bodo morali vsi po vrsti uporabljati tudi tamkajšnja električna stranišča. Država pa bo še prej, leta 2019, gostila tudi svetovno prvenstvo v ragbiju.

Piktogrami predstavljajo različne funkcije stranišča - močnejše ali šibkejše splakovanje, samodejno dvigovanje in spuščanje straniščnega pokrova oziroma sedeža, čiščenje zadnjice ali genitalij z vodnim curkom ter sušenje. Prvič je svet tako dobil tudi mednarodno standardiziran simbol za zadnjico.

"Samozavestna uporaba stranišča"

K poenotenju simbolov pri uporabi električnih stranišč je lani pozvala že japonska zveza za sanitarno opremo, ko je proizvajalcem svetovala, da uskladijo prikaz funkcij. To jim je uspelo in sporočili so, da lahko "zdaj vsak samozavestno uporabi električno stranišče". Obenem pa upajo, da bodo poenoteni simboli dvignili prodajo tovrstnih stranišč tudi v drugih delih sveta.

Prvo električno stranišče je leta 1957 izdelalo podjetje Clozomat in ga namestilo v Švici. Najbolj pa so razširjeni na Japonskem in v Južni Koreji, kjer jih uporablja 80 odstotkov gospodinjstev. Glavna lastnost japonskega oziroma električnega stranišča je, da po opravljeni potrebi uporabnika umije in posuši, tako da ni potrebe po toaletnem papirju.

A. P. J.