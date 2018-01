Da ne utone v pozabo - v Švico na študij jodlanja

Jodlanje bodo prijavili na Unescov seznam svetovne dediščine

31. januar 2018 ob 16:08

Luzern - MMC RTV SLO, STA

Univerza v Švici je razpisala triletno dodiplomsko in dvoletno magistrsko stopnjo izobrazbe iz jodlanja. Program, ki se bo začel izvajati v prihodnjem študijskem letu, bo izvajala jodlarska zvezda in učiteljica petja Nadja Rass.

Luzernska Univerza aplikativne znanosti in umetnosti v Švici pričakuje velik vpis študentov v novi program. Je prva univerza, ki je ponudila takšen program. Študentje bodo lahko izbirali med triletnim dodiplomskim in dvoletnim magistrskim študijem, poroča nemški Deutsche Welle.

Nadobudni jodlarji se bodo učili o pevskem slogu, ki sega tudi 500 let v preteklost. Uporabljali so ga pastirji v avstrijskih in švicarskih Alpah. Na ta način so klicali čredo in komunicirali med vasmi.

Poleg učenja tehnike jodlanja bo program ponujal tudi teorijo, zgodovino in nasvete, kako začeti poučevati jodlanje, poroča časopis Tribune de Geneve.

Vodja univerzitetnega oddelka za glasbo Michael Kaufmann je dejal, da se je že več let trudil vpeljati predmet jodlanja in najti primernega učitelja zanj. "Dolgo smo sanjali, da bi na univerzi poučevali tudi jodlanje. Z Nadjo Rass smo zadeli v polno. To je bila za nas neverjetna sreča," je dejal Kaufmann.

Oglasili so se tudi kritiki

Vendar pa Mednarodna jodlarska zveza odločitev univerze kritizira in pravi, da je program odvečen. Predsednica zveze Karin Niederberger je za Tribune de Geneve povedala, da ni nobene potrebe po tem, da univerzitetni študij ohranja jodlanje pri življenju še naslednja desetletja.

Vendar pa ta tehnika petja doživlja preporod. Leta 2017 sta na evrovizijskem tekmovanju romunska predstavnika Ilinca Bacila in Alex Florea z jodlarsko pesmijo osvojila sedmo mesto.

Žvrgoleč slog petja, ki so ga uporabljali alpski pastirji, je postal priljubljen zaradi filma Moje pesmi, moje sanje. Gre za neprestano menjavo nizkega prsnega glasu in falzeta.