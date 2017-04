Da Patrick Swayze ne bo pozabljen: na dražbi prodajajo njegove predmete

Bitko z rakom je izgubil leta 2009

29. april 2017 ob 15:38

Los Angeles - MMC RTV SLO/STA

Na dražbi so prodali več osebnih predmetov pokojnega igralca Patricka Swayzeja, med drugim tudi usnjeno jakno, ki jo je nosil v filmu Umazani ples, športne copate iz filma Duh in njegov avtomobil.

Swayze je umrl septembra 2009, ko je izgubil boj z rakom na trebušni slinavki. Star je bil 57 let. Zdaj pa je njegova vdova Lisa Niemi, ki je pred leti znova našla ljubezen in se leta 2014 poročila z nekim draguljarjem, na dražbi v Los Angelesu ponudila nekaj njegovih osebnih predmetov v želji, da se Swayzeja na ta način ljudje spominjajo in ga častijo.

Med drugim so na dražbi ponudili usnjeno jakno, ki jo je Swayze nosil v kultnem filmu Umazani ples, in zanjo iztržili 62.000 dolarjev (57.000 evrov) - pred dražbo so sicer predvidevali, da bodo zanjo dobili okoli šest tisočakov.

Poleg tega so za 60.000 dolarjev prodali še jadralno desko iz filma Peklenski val, majico in par copat Reebook, ki jih je nosil v filmu Duh - ta mu je, kot je znano, prinesel nominacijo za oskarja - pa za 18.000 dolarjev.

Igralčev avtomobil, športni DeLorean iz leta 1981, so prodali za 81.250 dolarjev, še piše DPA.

T. K. B.