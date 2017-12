Da ti ogreje (vsaj) srce: zaroka pri minus 37 stopinjah Celzija

Ameriški mediji navdušeni

30. december 2017 ob 19:38

Concord - MMC RTV SLO

Na severovzhodu ZDA dnevne temperature redko presežejo minus 10 stopinj Celzija, a niti skoraj trikrat nižje temperature mlademu zaljubljencu niso prekrižale načrtov.

31-letni Josh Darnell iz Londonderryja v ameriški zvezni državi New Hampshire se je poleti skupaj z očetom povzpel na bližnjo goro Mount Washington, najvišji vrh severovzhoda, in se takrat odločil, da bo svoje dekle Rachel prav tam zaprosil za roko.

Zaljubljenca pa sta se tja povzpela v četrtek, prav na dan, ko so iz tamkajšnje meteorološke postaje sporočili, da so izmerili najnižjo temperaturo v zgodovini meritev, kar minus 37 stopinj Celzija, in tako podrli starega iz leta 1933, ki je znašal minus 35 stopinj.

Josh je kljub temu pokleknil v sneg in Rachel vprašal, ali bi postala njegova žena. Presrečna 27-letnica je s šklepetajočimi zobmi rekla "da" in tako ogrela srci obeh.

T. H.