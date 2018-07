Dakota Johnson in Chris Martin ne skrivata več zaljubljenosti

Par postala lani

29. julij 2018 ob 21:13

Boston - MMC RTV SLO

Dakota Johnson in Chris Martin nista skrivala medsebojne naklonjenosti, ko sta v soboto obiskala koncert skupine Radiohead v Bostonu.

28-letni igralki, zvezdnici filmov 50 odtenkov sive, in njenemu 41-letnemu fantu, pevcu skupine Coldplay, sta se pridružila še zvezdnik serije Kriva pota Aaron Paul in njegova žena Lauren.

Čeprav sta bila Johnsonova in Martin skozi celoten koncert pod budnim očesom igralkinega telesnega stražarja, par ni skrival zaljubljenosti, igralka pa je svojo glavo pogosto naslonila na pevčevo ramo.

Kot je za revijo People povedal neki očividec, je par večji del koncerta presedel, vstala sta le za nekaj ovacij, Johnsonovo pa je na noge spravila tudi pesem Fake Plastic Trees.

Junija je neimenovani vir za revijo razkril, da je par pripravljen zvezo popeljati na naslednjo stopnjo, potem ko sta se dodobra spoznala zunaj soja žarometov.

"Zadnja dva tedna sta preživela veliko časa skupaj," je povedal vir. "Chris živi na Malibuju, Dakoti pa je očitno tam zelo všeč. Občasno gresta na večerjo s prijatelji, večinoma pa gostita prijatelje kar doma. Hodita na plažo skupaj in se sprehajata po soseski. Zdi se, da uživata v mirnem življenju in da postaja njuna zveza vse resnejša."

Prijateljska ločenca

Govorice, da se med Johnsonovo in Martinom nekaj plete, so prvič vzniknile oktobra lani, ko so ju opazili skupaj na večerji v Los Angelesu. Približno mesec pozneje so igralko fotografirali na koncertu skupine Coldplay v Argentini.

Zatem so parček opazili na zmenkih v Malibuju in Los Angelesu, februarja sta se z roko v roki tudi udeležila 60. rojstnega dne Ellen DeGeneres. Iste zabave se je udeležila tudi Martinova nekdanja žena Gwyneth Paltrow z zaročencem Bradom Falchukom.

Johnsonova se je pred Martinom dobivala z rockerjem in manekenom Matthewom Hittom, Martina pa so povezovali z britansko igralko Annabelle Wallis. Pevec skupine Coldplay in Paltrowova sta bila poročena deset let, preden sta se leta 2014 razšla. Par ostaja v tesnih prijateljskih odnosih in pogosto preživljata skupni dopust s svojima dvema otrokoma, 14-letno Apple in 12-letnim Mosesom.

K. S.