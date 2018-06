Daljši, lažji, hitrejši

McLaren 600 LT

30. junij 2018 ob 08:52

London - MMC RTV SLO

Oznaka LT – longtail označuje še posebej športne McLarnove modele. V dveh desetletjih so jo nadeli le štirim, najnovejši med njimi je 600LT.

Za novi 600LT so pri McLarnu dobili navdih pri ikoničnem F1 GTR "longtail" in novejšem 675LT. Prvi je bil eden od bolj purističnih športnikov zadnjih let, drugi pa je obudil ime, ki označuje McLarnove najbolj vozniške in uživaške avtomobile.

Silhueto modela 600LT so podaljšali za 74 milimetrov. To so dosegli s podaljšanim sprednjim spojlerjem, daljšim zadnjim usmerjevalnikom zraka ter s fiksnim zadnjim spojlerjem. V primerjavi z modelom 570S je spremenjenih več kot 23 odstotkov delov. Avtomobil je tudi 96 kilogramov lažji in tehta le 1.247 kilogramov. Poganja ga 3,8-litrski V8, ki z dvema turbopuhaloma razvije 441 kilovatov (600 KM) in 620 Nm navora. To pomeni, da se pohvali s 354 kilovati (481 KM) moči na tono.

Karoserija je izdelana iz ogljikovih vlaken, ena od posebnosti pa sta izpušni cevi, ki kukata iz pokrova motorja. Poleg tega se pohvali še z vzmetenjem z dvojnimi trikotnimi vodili, lahkimi zavorami in dirkaško usmerjenimi pnevmatikami Pirelli P Zero Trofeo R.

Kot v dirkalniku

Notranjost krasita dirkaška sedeža iz ogljikovih vlaken (kot pri modelu P1), večina površin pa je odeta v lahko alkantaro. Kupci se bodo lahko odločili za dodatno olajšana sedeža iz ogljikovih vlaken, ki so jih razvili za model senna, na spisku doplačil pa bomo med drugim našli tudi streho in zračene blatnike iz ogljikovih vlaken.

Proizvodnja bo trajala le 12 mesecev.

Martin Macarol