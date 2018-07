Dan neodvisnosti 25 let pomotoma praznovala s panamsko zastavo

Vnuk početje označil za "veleizdajo"

5. julij 2018 ob 15:54

Houston - MMC RTV SLO, STA

Kljub hitremu izpadu so Panamci s svojim nastopom na svetovnem prvenstvu pomagali razkriti zmoto ženske, ki je ameriški dan neodvisnosti kar 25 let praznovala odeta v njihovo zastavo.

Za številne Američane praznovanje dneva neodvisnosti pomeni priložnost, da na različne načine pokažejo, kako ponosni so na svojo domovino. Ne glede na to, ali se 4. julija udeležijo prazničnega koncerta, družinske zabave ali piknika, navadno ne gre brez posebnih oblačil, ki na takšen ali drugačen način spominjajo na ameriško zastavo.

Takšne tradicije se drži tudi 88-letna Shirley Cheesman iz Teksasa, ki si je zadnjih 25 let za to posebno priložnost nadela rdeče-modro majico z zvezdami, na katero je zelo ponosna. Majico zelo dobro pozna tudi njena družina in ravno to je botrovalo razkritju, po katerem je Shirleyjin vnuk njeno početje v šali označil za 25 let trajajočo "veleizdajo."

Majico bo nosila še naprej

Vnuk Dale Cheesman je za BBC pojasnil, da sta s svakom gledala tekmo svetovnega prvenstva v nogometu, ko sta zaznala neverjetno podobnost med zastavo Paname in babičino znamenito majico. Zgodbo sta razkrila tudi 88-letnici, ki pa bo majico nosila še naprej. "Gre za tradicijo," je njeno odločitev pojasnil vnuk.

Pomoto babice je Dale razkril na Twitterju in priložil sliko. Zgodbo so pograbili številni uporabniki družbenega omrežja, ponosni Panamci pa so 88-letno babico povabili na obisk njihove države. Kot še poroča BBC, je simpatična zgodba po grenki nogometni izkušnji Panamcem vrnila nasmešek na obraz, mnogi se strinjajo, da bi si morala Shirley Cheesman v rokovniku označiti tudi 3. november, ko dan državnosti praznujejo v Panami.

Panama se je sicer na svetovno prvenstvo letos uvrstila prvič, vse tri tekme v uvodnem skupinskem delu tekmovanja pa je izgubila. Najbolj boleč poraz, s kar 1:6, ji je zadala Anglija.

My grandma has worn the same shirt with red, white, blue, and stars to celebrate the 4th of July for more than 25 years. Every year, she wears the exact same shirt.

Thanks to the #WorldCup we finally noticed it's the Panama Flag.

Over 25 years of treason. pic.twitter.com/j9sLoWo9QY