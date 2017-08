Dan piva, enega najlepših darov narave. Uživajmo ga odgovorno!

Vsak prvi petek v avgustu je mednarodni dan piva

4. avgust 2017 ob 10:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Od leta 2008 je vsak prvi petek v avgustu mednarodni dan piva, ki je namenjen kot poklon vsem varilcem piva, hmeljarjem, lastnikom pivnic, barov, gostiln in restavracij in pivoljubcem.

Svetovni dan piva so začeli praznovati v mestu Santa Cruz v Kaliforniji, od tam pa se je praznovanje v nekaj letih hitro razširilo po vsem svetu. Vsako leto pri praznovanju tega dne tako sodeluje čedalje več držav - dan piva danes praznujejo na šestih celinah, v več kot 50 državah sveta in v več kot 207 svetovnih mestih, kažejo podatki statističnega urada.

Po mnenju Združenja slovenskih pivovarjev svetovni dan piva daje priznanje vsem ustvarjalcem piva in tistim, ki ga strežejo. Povezuje ljudi vsega sveta in je namenjen druženju ter praznovanju različnosti kultur, jezikov kot tudi vrst piva. Dan spodbuja tudi pivovarje, da obiščejo, preizkusijo in se poklonijo pivu svojih tekmecev. Običaj po svetu je, da se na ta dan obdari prijatelja s steklenico ali pločevinko piva.

Slovenec sicer povprečno popije 97,6 litra te pijače na leto, Slovenija pa spada med ene večjih pridelovalk hmelja, čeprav ne med največje predelovalke piva.

Nizkoalkoholna in starodavna pijača

Združenje slovenskih pivovarjev se je od lani člansko okrepilo in šteje 26 članov, od tega je 22 pivovarn. Obenem pa podpirajo in pozivajo k odgovornemu uživanju alkoholnih pijač. Njihovo sporočilo se letos glasi: "Pivo je eden najlepših darov narave. Uživajmo ga odgovorno!"

Praznovanj po Sloveniji bo veliko, največji bosta v Ljubljani in Laškem, zibelki slovenskega modernega pivovarstva, kjer Klub ljubiteljev laškega piva danes praznuje tudi 30 let neprekinjenega delovanja.

V Laškem odprli "pivsko" obarvan pobeg iz sobe

V čast pivu so v Laškem v stavbi, v kateri je bil pred skoraj 200 leti zvarjen prvi vrček piva, odprli t. i. escape room oz. sobo za pobege Pivovarjevo zlato. Obiskovalcem je na voljo pustolovska igra Unlock Laško - igra na prostem, ki prek legende o Divjem Farovžu v igro vključi staro mestno jedro in s tem zgodovino Laškega.

Pivo sicer ostaja najbolj priljubljena in razširjena nizkoalkoholna pijača na svetu, stara več tisoč let, saj so jo poznali že stari Egipčani. V Sloveniji imamo prve pisne dokaze o varjenju piva v dokumentih Noticia Bonorum de Lonca iz leta 1160.

