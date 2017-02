Dan rdečih noskov: Pravzaprav ljubezen 14 let pozneje

V 10 minutah do odgovorov o razvoju življenj likov

16. februar 2017 ob 14:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Velika uspešnica med romantičnimi komedijami, Pravzaprav ljubezen, bo dobila nadaljevanje, a na malih zaslonih in v krajšem formatu.

Filmček z naslovom Red Nose Day bodo na BBC-ju predvajali prav na dan rdečih noskov iz naslova, ki ga na Otoku zaznamujejo 24. marca (v ZDA pa bo na NBC-jevem sporedu 25. maja, skladno s tamkajšnjim datumom dobrodelnega praznika).

Tudi tokrat bo režiral Richard Curtis, vloge pa bodo ponovili številni izmed akterjev iz izvirnika: Hugh Grant, Martine McCutcheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke in Rowan Atkinson. Emme Thompson ni na seznamu, žal pa ne bo niti njenega filmskega moža Alana Rickmana, ki je umrl na začetku lanskega leta.

Curtis, Preprosto ljubezen je bil njegov režijski prvenec, je sicer znan po tem, da rad rokave zaviha za dober namen, pred leti je posnel že posebne epizode Črnega gada, Vikarke iz Dibleyja in Gospoda Beana. Prav on je bil soustanovitelj pobude Comic Relief in njenega bienalnega vrhunca, dneva rdečih noskov. V treh desetletjih so v okviru omenjene dobrodelne organizacije, ki je nastala leta 1985 kot odziv na lakoto v Etiopiji, pozneje pa delovanje razširila na več področij, zbrali skoraj milijardo funtov.

O prihajajočem projektu je Curtis povedal: "Nikoli ne bi šel pisat nadaljevanja Preprosto ljubezen, a mislim, da bo prav zabavno posneti desetminutni film in videti, kaj zdaj počnejo liki. Kdo se je najbolje postaral? Mislim, da je to najbolj pereče vprašanje ... ali je res tako očitno, da je to Liam?" Dodal je še, da je vesel in hvaležen, da je toliko članov zasedbe še pri močeh in lahko sodelujejo, zagotovo pa bo njihovo vnovično srečanje po 14 letih nostalgično.

Pravzaprav ljubezen je v blagajne prinesel skoraj 200 milijonov funtov, dobi je tudi kar štiri bolj ali manj izvirniku zveste priredbe po svetu: posneli so Japonsko, indijsko, poljsko (pod Pisma Sv. Nikolaju se je podpisal slovenski režiser Mitja Okorn) in nizozemsko različico, veliko je tudi parodij in spletnih šal, povezanih s to romantično komedijo, nazadnje so z likom poštenega britanskega premierja v podobi Hugha Granta primerjali kanadskega vodjo Justina Trudeauja.

A. K.