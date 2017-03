Poudarki Danes v Tehnološkem paviljonu govorimo o varnosti.

Kaj je struktura avtomobila, kaj izboljšuje aktivno varnost, nevarnosti monotone vožnje. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Strokovnjaki bodo govorili o avtomobilski varnosti. Foto: Boštjan Podlogar/MMC RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Danes v Tehnološkem paviljonu pogovor o različnih vidikih avtomobilske varnosti

24. Avtomobilski salon Slovenije

28. marec 2017 ob 06:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Danes se bomo na Tehnološkem paviljonu na 24. avtomobilskem salonu Slovenije posvečamo različnim vidikom varnosti. Na portalu Avtomobilnosti spremljajte neposredni prenos pogovora s strokovnjaki. Začne se ob 10:00 uri.

Ob 10:00 nam bosta predstavnika Zavarovalnice Triglav Zoran Miloševič in Gregor Miklič razložila, kako lahko na našo zbranost in varnost vplivajo različne mobilne komunikacijske naprave. Nevarne so predvsem monotone vožnje med opravki po znanih cestah, ko nam z lahkoto popusti pozornost, to pa lahko vpliva na reakcijski čas in lahko v skrajnem primeru vodi tudi v prometno nesrečo. Predstavila nam bosta tudi simulator varne vožnje, ki ga je Zavarovalnica Triglav razvila v sodelovanju s podjetjem NERVtec, razloge, zakaj so se odločili zanj in kaj so doslej dognali.

Pomen pasivne in aktivne varnosti

Pri vožnji avtomobila je pomembna tudi pasivna varnost, ki izhaja iz strukture avtomobila in pravilna uporaba varnostnih pripomočkov, kakršen je varnostni pas, s čimer lahko voznik v precejšnji meri sam poskrbi za svojo varnost, o čemer nam bo ob 10:45 uri več povedal Mercedesa-Benzov strokovnjak Roman Šimenc, z začetkom ob 11:30 pa se bomo z Audijevim strokovnjakom Tonetom Vrečarjem pogovorili o različnih vidikih aktivne varnosti, se pravi asistenčnih sistemih, ki v avtomobilih postajajo vse bolj nepogrešljivi.

Matija Janežič