Danes z vlakom v Zagreb rokometaši, jutri devet polnih vagonov navijačev

Vozi me vlak v daljave ...

12. januar 2018 ob 14:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Navijaška vnema se nadaljuje tudi v letu 2018. Če so šli Slovenci lani množično podpret košarkarje v Carigrad, bo 3.000-glava množica razveselila tudi rokometaše v Zagrebu.

Slovenska rokometna reprezentanca bo v soboto zvečer prvič stopila na parket letošnjega evropskega prvenstva, njen nasprotnik bo Makedonija, s tribun pa se obeta mogočna podpora.

V številnih krajih po Sloveniji so se namreč ljubitelji rokometa že organizirali za skupinske odhode z avtomobili, kombiji in avtobusi, na turistični agenciji Kompas pa so nam potrdili, da bo v soboto popoldne na Hrvaško odpeljal tudi navijaški vlak.

"Imel bo kar devet polnih vagonov, kar pomeni 550 ljudi," je za MMC pojasnil Jure Uranjek.

Opoldne tja, ponoči nazaj

Zbor navijačev bo ob 11.45 pred enim izmed lokalov na ljubljanski železniški postaji, vlak bo odpeljal ob 12.30, pot bo navijaško falango vodila mimo Zidanega Mosta, Sevnice, Dobove v Zagreb, izkrcali pa se bodo na zagrebški postaji Remetinec, ki je od dvorane Arena oddaljena 300 metrov.

Prihod bo okoli 16. ure, kar pomeni, da bo do slovenske tekme, ki se bo začela ob 19.30, še čas za ogrevanje glasilk - tako v navijaški coni kot na popoldanski tekmi med Nemčijo in Črno goro, ki se bo začela ob 17.15, je razložil Uranjek.

Vlak z navijači bo nazaj proti Sloveniji odpeljal ob 23. uri in bo domov prisopihal v zgodnjih nedeljskih jutranjih urah - prihod je predviden za 2. uro zjutraj.

Rokometno dogajanje lahko spremljate tudi na našem posebnem portalu za EP 2018, ki ga najdete tukaj!



Odhodi bodo tudi v Varaždin

Skupinski odhodi z avtobusi so že organizirani tudi za ponedeljek, 15. januarja, ko se bo Slovenija ob 18.10 pomerila z Nemčijo, in za sredo, 17. januarja, ko bo ob 20.30 naš nasprotnik Črna gora.

Uranjek pravi, da bodo ponudbo navijaških aranžmajev prilagajali sproti, ko bo znan razpored slovenskih tekem v nadaljevanju prvenstva v Varaždinu. Če se tja uvrstimo, o čemer pa seveda ne dvomimo ...

Slovenski navijaški sektor - organizatorji so dali na voljo 3000 vstopnic - je sicer razdeljen na dva dela - za vstopnice bliže parketu je treba odšteti 45 evrov, sedeži više zgoraj pa stanejo 25 evrov.

Na vlak so šli tudi rokometaši

Že danes pa so se na vlak vkrcali tudi sami rokometaši. Ta je zjutraj odpeljal iz Ljubljane, na postaji v Zidanemu Mostu pa so nanj prišli še člani slovenske reprezentance in od tam jih je odpeljal v Zagreb. Zmagam naproti.

Slovenska rokometna reprezentanca se je že odpeljala v Zagreb. Sproščeno, v restavraciji na vlaku. Jutri pripeljemo z vlaki še številne navijače! Srečno fantje na jutrišnji prvi tekmi z Makedonijo! #gremzvlakom #mislovenci @rzs_si pic.twitter.com/RITdLlYjtB — Slovenske železnice (@slozeleznice) January 12, 2018

Tina Hacler, foto: BoBo in SŽ