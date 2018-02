Danski dvor žaluje: umrl mož danske kraljice Henrik

Zadnja leta je večinoma živel v Franciji

14. februar 2018 ob 08:44,

zadnji poseg: 14. februar 2018 ob 10:38

Köbenhavn - MMC RTV SLO, Reuters

Z danskega kraljevega dvora so sporočili žalostno novico - mož kraljice Margarete, princ Henrik, ki je bil že nekaj let slabšega zdravja, je ponoči umrl.

83-letni princ je umrl v spanju v eni od rezidenc danske kraljice, na gradu Fredensborg, nedaleč od Köbenhavna, so še sporočili iz kraljeve palače in dodali, da so bili kraljica in njuna dva sinova, Frederik in Joachim, ob njem, ko je umrl. V znak žalovanja so zastave na palači Amalienborg in na drugih kraljevih rezidencah po državi spustili na pol droga.

Pljučnica in tumor na pljučih

Princ Henrik je že nekaj let imel težave z zdravjem - lani do mu diagnosticirali demenco -, pred nekaj tedni, med dopustovanjem v Egiptu, pa se je njegovo stanje še poslabšalo. V köbenhavnski bolnišnici so nato konec januarja ugotovili, da ima pljučnico, in mu na pljučih odkrili še benigen tumor. Ko so sklenili, da mu ne morejo več pomagati, so ga na njegovo željo premestili v domače okolje, na grad Fredensborg, kjer je po nekaj dneh umrl.

Princ Henrik je bil sicer precej kontroverzna figura znotraj danske kraljeve družine. Rojen v Franciji kot Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat je veljal za velikega ljubitelja vin (večino časa je zadnja leta preživel v svojem vinogradu v Franciji), dobre hrane in poezije, na naslovnice danskih (in svetovnih) medijev pa se je občasno prebil zaradi svojih odkritosrčnih izjav. Že od leta 1972, ko je njegova žena Margrethe po smrti svojega očeta sedla na danski prestol, je namreč opozarjal, da je "edini soprog kraljice v zgodovini", ki ne sme deliti naziva svoje žene in torej ne sme postati kralj, ampak se mora zadovoljiti z nazivom princ spremljevalec.

Jeza zaradi "degradacije"

Ko je začela kraljica pred leti vse več uradnih dolžnosti prepuščati svojemu nasledniku, kronskemu princu Frederiku, se je Henrik znova razburil, češ da so ga še bolj degradirali: "Leta in leta sem bil na Danskem človek številka 2. In to je bilo v redu, s to vlogo sem bil zadovoljen. Ne bom pa privolil v položaj tretjega človeka v državi."

Ta "krivica" ga je tako morila, da je lani celo oznanil, da ne želi biti pokopan ob svoji ženi v katedrali Roskilde, saj ga ni nikoli zares priznala kot sebi enakega. Kraljica je sporočila, da je njegovo odločitev sprejela in da jo bo spoštovala, pa čeprav bo to pomenilo, da vladarska zakonca prvič po več kot 450 letih ne bosta skupaj ležala tudi po smrti. Le nekaj dni pozneje je sicer kraljeva palača presenetljivo odkritosrčno sporočila, da Henrik trpi za demenco in da je njegova oblika bolezni precej hujša, kot bi bilo pričakovati glede na njegova leta in siceršnje zdravstveno stanje.

Nikoli ni zares usvojil danščine

Margareta in Henrik sta bila poročena več kot 50 let. Spoznala sta se v Londonu, ko je bila ona še princesa, on pa diplomat iz ugledne (in bogate) francoske grofovske dinastije. Ko sta se poročila, se je preimenoval v Henrika, se spreobrnil iz katoličana v protestanta in se odpovedal francoskemu državljanstvu ter sprejel dansko, a se nikoli ni popolnoma navadil na življenje na Danskem. Danci so se mu tako pogosto posmehovali zaradi njegove "francoske" danščine, pa tudi zaradi njegove ljubezni do dobrega vina in hrane.

T. K. B.