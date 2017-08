Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Blaž Švab in Darja Gajšek sta voditelja oddaje Slovenski pozdrav, aprila pa sta skupaj povezovala tudi festival Slovenska polka in valček. Foto: Foto: Žiga Culiberg Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Darja Gajšek prvič mamica, rodila je hčerko

Ime za zdaj ni znano

14. avgust 2017 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO

"To je trenutek, ko spoznaš bistvo življenja in ljubezni ..." je nekaj ur po tem, ko je postala mamica, zapisala voditeljica oddaje Slovenski pozdrav Darja Gajšek.

Gajškova je prek družbenih omrežij razkrila veselo novico, da je rodila deklico: "Ljudje imamo ta blagoslov, da lahko svojo srečo izbiramo sami," začenja svoj zapis Gajškova, h kateremu je dodala fotografijo sebe in svojega izbranca Alena Jankovića: "Tole je bila najina srečna, še zadnja samska preplesana noč, nekaj ur za njo pa sva postala starša in svojo srečo nadgradila in v objemu že pocartala najino čudovito deklico! To je trenutek, ko spoznaš bistvo življenja in ljubezni ..." Imena prvorojenke ni razkrila.

Darja in Alen sta se spoznala v narodno-zabavni oddaji. Novico o nosečnosti je prav v oddaji javnosti razkril njen sovoditelj Blaž Švab: "V življenju štejejo lepa doživetja. V življenju štejejo ganljivi trenutki. In eden izmed najganljivejših trenutkov, ki se jih bom spominjal na stara leta, ko bom delal obračun, bo ... tisti trenutek, ko si, Darja, ti pristopila k meni in rekla, da boš čez nekaj mesecev postala mama."

Kot je povedala Darja v takratni oddaji, se bo k delu vrnila kmalu: "Pomembno je, da bo otrok zdrav in da bo v začetku septembra že lahko prišel z mano pod Avsenikovo 'marelo' na snemanje oddaje. In če bo vsaj malo po mamici, bo znal prej peti kot govoriti."

